Chris Pratt a déclaré qu’il aurait fait cela pour éviter d’attendre à nouveau les tables

Chris Pratt a commencé son ascension vers la gloire sur la sitcom NBC Parcs et loisirs. Devenir un nom connu grâce à ses rôles de héros d’action dans le Monde jurassique et les franchises Marvel Cinematic Universe, Pratt est venu de très modestes débuts avant de percer à Hollywood.

Pratt a servi de serveur pour joindre les deux bouts avant d’être recruté comme acteur. le gardiens de la Galaxie star a révélé qu’il était prêt à faire de grands efforts pour éviter de reprendre son travail de coureur de nourriture.

Chris Pratt, vedette du MCU | Albert L. Ortega / Getty Images

La star du MCU se souvient des temps plus maigres

Né en Virginie, dans le Minnesota, Pratt a récemment rappelé comment sa famille avait parfois des difficultés financières et recevait de l’aide de ses ressources locales. L’acteur a encouragé d’autres personnes confrontées à des défis économiques en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) à utiliser ces organisations de sensibilisation.

«J’ai grandi dans une petite ville, nous avions 7 000 personnes dans notre ville», a déclaré Pratt dans une conversation Instagram Live avec Claire Babineaux-Fontenot, PDG de Feeding America. «Nous avons connu des moments difficiles sur le plan économique et nous avions une banque alimentaire à proximité et je n’ai pas honte de dire qu’il y avait des moments où ma famille aurait eu besoin de manger dans une banque alimentaire… Il y a de l’aide là-bas… et il n’y a rien de mal à besoin de cette aide.

Invité par l’offre d’un ami d’un billet d’avion aller simple, Pratt a déménagé à Maui, Hawaï quand il avait 19 ans. Travaillant à temps partiel, le Passagers star a dormi dans sa camionnette et sur la plage mais n’a pas eu de plaintes.

CONNEXES: L’unique VW Beetle de Chris Pratt fait allusion à ses passions en dehors d’Hollywood

«C’est un endroit assez génial pour être sans-abri», a-t-il déclaré à l’Independent en 2014. «Ce serait différent si je vivais dans les rues de Chicago et que je mangeais les ordures d’une benne à ordures.

Chris Pratt a eu sa chance

En 2000, Pratt attendait des tables à la Bubba Gump Shrimp Company de Maui et a eu la chance de prendre la commande de l’acteur-réalisateur Rae Dawn Chong. Pratt a exprimé son intérêt pour le théâtre et Chong l’a choisi dans son court métrage Maudit partie 3. Bientôt, le Avengers l’étoile était en route.

«À l’origine, le rêve était de payer mes factures en ne faisant rien d’autre que d’agir», a-t-il expliqué. «J’y suis arrivé, mais le rêve est en constante évolution. Ensuite, mon rêve était de jouer des rôles qui sont plus que des méchants ou des connards. Ensuite, c’était pour faire des rôles d’acolytes, puis de la comédie.

Maintenant, la superstar peut choisir, bien qu’il se souvienne quand il aurait assumé un rôle pour éviter un autre concert de service alimentaire.

“C’est comme si j’avais franchi cette ligne où je dis en fait non aux trucs”, a révélé Pratt. «Je n’aurais jamais pu comprendre cela. Avant, j’aurais fait des publicités pour des médicaments contre l’herpès si tu le voulais. Heureusement, aussi longtemps que je n’ai pas eu à attendre de nouveau aux tables.

L’acteur “ Avengers ” préparé pour des rôles d’action

Se mettre en forme de façon spectaculaire pour ses rôles principaux dans Monde jurassique et la franchise Marvel, Pratt a tout mis en œuvre pour faire ce qu’il fallait.

«Vous devez faire ce que vous pouvez», fit-il remarquer. «Si je jouais James Bond, j’apprendrais à faire un accent britannique. De toute la préparation que j’ai faite, vous préparez votre voix, vous préparez votre âme et vous préparez votre corps. J’ai concentré la majeure partie de ma préparation sur mon corps.

L’acteur a expliqué que la santé et le bien-être reviennent souvent au bon sens et encouragent une approche globale.

CONNEXES: Pourquoi Chris Pratt compare audacieusement “ Jurassic World 3 ” à “ Avengers: Endgame ”

“Si vous supprimez la merde de votre alimentation et passez une heure par jour à faire quelque chose de physique, vous vous sentirez mieux mentalement, physiquement et spirituellement, car tout est lié”, a déclaré Pratt en 2011. “Honnêtement, il n’y a pas de truc ou secret à cela. Il s’agit de s’en prendre, d’être patient et cohérent.