Chris Pratt a avoué avoir été exclu de ces 2 films

Chris Pratt était autrefois loin de l’image qu’il a aujourd’hui et manquait de confiance, ce qui ne l’a pas aidé dans les castings de ces films.

© GettyChris Pratt

Le parcours professionnel de Chris Pratt traverse un moment imbattable, notamment grâce au fait qu’il fait partie de deux franchises monumentales, comme la Univers cinématographique Marvel où il incarne Peter Quill du gardiens de la Galaxie Oui Monde jurassiqueoù il incarne Owen Grady, le courageux dresseur de vélociraptors qui a déjà joué dans une trilogie.

Sûrement peu pourraient imaginer que cet acteur plein d’esprit, qui a un physique privilégié et fait l’envie de nombreux interprètes pour les projets dans lesquels il joue, manque de confiance en raison d’une audition au cours de laquelle il était nerveux et n’a pas pu convaincre les assistants de casting d’être sélectionné. Eh bien : c’est vraiment arrivé ! Et à plus d’une occasion.

Une période sombre pour l’acteur

parler au podcast élégance l’acteur a déclaré qu’il était apparu aux auditions pour jouer Avatar et Star Trekmais l’expérience a été tout simplement démoralisante : « Je sais que je me suis moqué des acteurs qui se sentent rejetés ou quoi que ce soit, mais je n’étais même pas proche, c’était vraiment démoralisant et cela m’a vraiment fait douter de mon potentiel ou de ce à quoi je devrais aspirer en tant qu’acteur ».

Cette expérience pour essayer d’obtenir un rôle dans Avatar était négatif : « Je me sentais un peu en surpoids, je ne prenais pas vraiment soin de moi physiquement, j’étais dans une relation où on buvait beaucoup »a déclaré l’interprète à propos de l’audition qui l’a fait repenser ses objectifs au sein de l’industrie hollywoodienne, ce qui a finalement tordu l’histoire.

Concernant l’audition, il avait un souvenir très précis dans lequel « Je transpirais devant l’assistante de casting », En plus d’être convaincu que « il n’y avait rien de convaincant dans son audition ». Ce qui est certain, c’est que Chris Pratt réussi à convaincre les dirigeants de merveille Oui Images universelles faire partie de gardiens de la Galaxie Oui Monde jurassique. Il prêtera bientôt sa voix à Super Mario Bros. dans un projet qui selon lui sera « différent de tout ».

