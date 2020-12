Chris Pine, star de Wonder Woman, jouera dans le film Dungeons and Dragons

Chris Pine a été confirmé comme étoile « Donjons et Dragons », Paramount et la nouvelle adaptation cinématographique d’eOne du jeu de rôle fantastique populaire.

Jonathan Goldstein et John Francis Daley, Le duo connu principalement pour avoir réalisé Game Night, avec Rachel McAdams et Jason Bateman, rejoindra pour s’asseoir dans les chaises des réalisateurs et co-écrire le scénario, basé sur une histoire de Michael Gilio.

Paramount Pictures a annoncé son nouveau projet avec Hasbro et eOne. Les trois sociétés de production travaillent déjà sur une adaptation cinématographique du jeu classique Dungeons and Dragons.

Ce ne sera pas la première fois qu’un film sur Donjons et Dragons sera tenté. En 2000, New Line Cinema a sorti un long métrage mettant en vedette Justin Whalin, Marlon Wayans et Jeremy Irons. Cependant, ce fut un échec tant au box-office que dans la critique des spécialistes.







Le nouveau film Paramount mettra en vedette Chris Pine en tant que principal, et le seul membre de la distribution confirmé à ce jour. Le pin est principalement connu pour être l’une des stars de la trilogie Star Trek. De plus, en décembre 2020, il reprendra son rôle de Steve Trevor dans Wonder Woman 1984. Il fera également partie du casting de Don’t Worry Darling aux côtés de Florence Pugh et Harry Styles.

Cette nouvelle adaptation est en cours depuis des années. Il a été initialement mis à Warner Bros. avec Ansel Elgort considéré pour le rôle titre. Cependant, après une bataille juridique entre Sweetpea Entertainment et Hasbro sur les droits de distribution, le film a été transféré à Paramount et tous les plans ont changé, de ses réalisateurs à son protagoniste.

Quand le film Dungeons and Dragons sort-il?

Le film devait sortir en novembre 2021, mais sa sortie a été retardée à le 27 mai 2022.