Chris Pine fera ses débuts en tant que réalisateur dans une comédie pleine de mystère

Le populaire Chris Pine siégera dans le fauteuil du réalisateur de Poolman, un film qu’il écrit également et dans lequel il joue avec un casting de stars. L’information!

La course de Chris Pin c’était vertigineux et l’a fait passer d’inconnu à star hollywoodienne en quelques années. Bien sûr, le look galant qu’il a sûrement l’a aidé à se positionner dans l’industrie comme un acteur populaire et recherché par les studios. Nous l’avons vu star Les journaux de la princesse 2la franchise Star Trek et les films de Wonder Womanajoutant plusieurs entrées qui lui ont valu de gagner une audience parmi les publics du monde entier.

C’est maintenant au tour de cet interprète de faire ses débuts dans le fauteuil du réalisateur avec en même temps le titre Homme de piscineun film plein de mystère et de plaisir dans lequel ils l’accompagnent Danny DeVito et Annette Bening. Les nominés aux Oscars forment un casting de luxe pour cette histoire qui promet d’éblouir le public tout en lui faisant beaucoup rire.

Chris Pine fait ses débuts en tant que réalisateur !

Le pin donnera vie Darren Barrenman, le garçon de piscine qui travaille dans les piscines des appartements Tahitian Tiki à Los Angeles. DeVito et Bening joueront les voisins du personnage principal dans cette histoire qui s’ajoute à une longue liste de films qui tournent autour du mystère et suscitent l’intérêt du public d’aujourd’hui. Ajouter un nouveau titre dans ce sens ne semble pas être une mauvaise idée.

L’acteur produit le film avec une vieille connaissance à lui, Patty Jenkinsresponsable des deux entrées dans le Univers étendu DC à partir de Wonder Womandes films qui Chris Pin a joué aux côtés de l’une des figures les plus populaires du moment : Gal Gadot. Cette collaboration pourrait bien signifier un tirage de plus pour le fandom DCEU.

Le genre mystère a gagné de nombreux fans ces dernières années, avec la popularité de films comme À couteaux tirés, meurtre sur l’Orient Express Oui Mort sur le Nil. On peut aussi ajouter le film de Jennifer Aniston Oui Adam Sandler, mystère de meurtre. De cette manière, Homme de piscine vous pouvez vous attendre à en avoir une reconnaissance rapide « audience captivée ». Le film commencerait la production en juin 2022.

