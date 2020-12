Chris Pine est demandé dans le film Star Wars réalisé par Patty Jenkins

Chris Pine est tout nouveau ‘Wonder Woman 1984’, qui a régulièrement fait l’objet de critiques en général si l’on parle de la presse spécialisée et de la pensée des spectateurs. Il sera sûrement affecté au box-office des cinémas par la pandémie de Coronavirus, mais son lancement sur le service de streaming HBO Max, qui arrivera en Amérique latine en 2021, semble être un succès.

On a beaucoup parlé de l’acteur et du protagoniste du film DC Comics, Gal Gadot, car ensemble à l’écran, ils ont montré une grande chimie. Elle a dit: « C’était super organique et c’était un va-et-vient si facile que ça ressemblait à une danse. Nous n’avions même pas l’impression de recréer quelque chose, nous avions l’impression de l’avoir créé sur place. ».

Début décembre, Disney a annoncé plusieurs séries et films de l’univers de ‘Guerres des étoiles’ et là, il a été révélé qu’un film, appelé ‘Escadron de voleurs’, sera dirigé par Patty Jenkins, responsable dans le sens des deux ‘Wonder Woman’. Connaissant de si près le cinéaste, Pin Il a récemment évoqué cette grande possibilité lors d’une conversation avec Collisionneur.

« Ça a l’air vraiment cool. Je suis excité pour ce qu’elle est sur le point de se lancer. S’il y a quelqu’un qui peut le réinventer et lui insuffler une nouvelle vie, c’est elle. », m’a dit Chris. Après ces mots, dans les commentaires, vous pouvez lire des messages comme: « Chris Pine ferait un excellent chef d’équipe » et certaines ils demandaient déjà votre confirmation sur la bande.

Pour le moment Il a nié sa participation, mais on sait qu’il a déjà une expérience dans le monde de la science-fiction, puisque c’était dans les nouveaux films de ‘Star Trek’. « Rogue Squadron » se déroulera après « Return of the Jedi » et sera présenté en première le 22 décembre 2023, selon ce qui a été rapporté par Disney.