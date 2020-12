Chris Pine connaît l’histoire de Rogue Squadron, va-t-il diriger le film Star Wars de Patty Jenkins?

Wonder Woman 1984 La star Chris Pine a révélé qu’il était l’un des rares chanceux à savoir quel avenir de la réalisatrice Patty Jenkins Guerres des étoiles film, Escadron de voleurs, c’est tout. L’acteur a révélé ce qu’il savait sur le projet mystérieux tout en discutant de ses aventures continues aux côtés du super-héros emblématique de DC, dont Jenkins est également derrière, déclarant que si quelqu’un peut apporter quelque chose d’innovant à une galaxie lointaine, très lointaine, c’est elle.

« Je lui avais parlé, pas de mon implication, mais de l’histoire. Elle m’en a parlé. Ça a l’air vraiment, vraiment génial. Mais je suis ravi pour elle, excité de ce qu’elle est sur le point de se lancer. S’il y a quelqu’un qui peut réinventer et lui insuffler une nouvelle vie, c’est elle. «

Tandis que Chris Pine ne révèle rien de spécifique, il semble certainement très impressionné par ce qu’on lui a dit Escadron de voleurs, et tout comme le Guerres des étoiles fanbase, j’ai hâte de voir ce que Jenkins apporte à la franchise qui s’étend sur une décennie. Cependant, la réponse récente à Wonder Woman 1984 peut avoir diminué un peu cette excitation parmi les fans …

Star Wars: Rogue Squadron a été annoncé lors du récent événement Disney Investor Day, Jenkins ayant révélé depuis que le film sera « quelque chose d’original avec une grande influence des jeux et des livres. Il y a beaucoup de choses reconnues et comprises sur la grandeur de toutes ces choses, mais oui, c’est une histoire originale et je suis tellement excité de le faire. «

Tandis que Patty Jenkins affirme que le film sera une exploration originale du Guerres des étoiles univers, Star Wars: Escadron de voleurs est également une série de jeux vidéo d’action de style arcade qui ont débuté à la fin des années 1990 pour les consoles Nintendo. La série de jeux vidéo traite de l’unité Rebel Alliance, Rogue Squadron, qui, sous le commandement de Luke Skywalker et Wedge Antilles, utilise des chasseurs d’étoiles pour engager et vaincre l’empire galactique.

La série de jeux vidéo Rogue Squadron se déroule pendant les événements de Un nouvel espoir, L’empire contre-attaque, et Le retour du Jedi, recréant plusieurs séquences iconiques, l’ensemble faisant également l’objet de plusieurs romans et bandes dessinées qui détaillent leurs aventures tant au cours de l’original Guerres des étoiles trilogie et suivre les événements de Le retour du Jedi.

L’achat de Lucasfilm par Disney a abouti à l’univers élargi, y compris les histoires de Escadron de voleurs, étant retiré du canon et relégué dans le coin « Legends » de la franchise. Donc, cela signifie que bien que le film de Jenkins puisse prendre des éléments du Escadron de voleurs matériel qui est venu avant, il est probable que la majorité sera quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant.

Star Wars: Escadron de voleurs est juste l’un d’une pléthore de Guerres des étoiles projets actuellement en cours, y compris Rangers de la nouvelle république Et un Ahsoka séries, Star Wars: Le mauvais lot, Rogue One retombées Star Wars: Andor, Star Wars: L’acolyte, Star Wars: Une histoire de droïdes, Star Wars: Lando, et un sans titre encore plus mystérieux Guerres des étoiles film qui doit être réalisé par Thor: Ragnarok’s Taika Waititi.

Star Wars: Escadron de voleurs devrait sortir en salles le 22 décembre 2023. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Collider.

