Chris Pine adorait bercer son sac banane des années 80 même quand il ne tournait pas Wonder Woman 1984

La chimie entre Gal Gadot en tant que princesse Diana alias Wonder Woman et Chris Pine en tant que son amour Steve Trevor a été l’un des moments forts de 2017 Wonder Woman. Dans la suite, Wonder Woman 1984, Pine est de retour sous le nom de Steve, qui revient d’entre les morts pour se retrouver dans les années 1980. Une grande partie de l’humour de la suite provient du fait que Steve tente de s’habituer à la nouvelle ère dans laquelle il se trouve. Lors d’une récente interview, Gadot a révélé que l’acteur avait une méthode hilarante pour rester dans le personnage en portant des vêtements des années 80, même hors caméra. , et obtenir son propre sac banane personnel.

« Oh, [Chris] adoré. Il est le seul qui peut réussir [the fanny pack] regardez, honnêtement. Mais dans la vraie vie, il s’est lui-même procuré son propre sac banane. Et il avait l’habitude de faire du vélo autour des plateaux, sur place, où que nous soyons et de venir nous rendre visite. Et il ressemblait complètement à quelqu’un des années 80. Il adorait toute la mode et le style mais à l’époque il l’utilisait pour sa vie personnelle. Et ça lui allait bien! «

Le rôle de l’intérêt amoureux dans un film de super-héros qui doit être sauvé est souvent ingrat. Et pour un homme, faire un tel rôle peut être considéré comme émasculant. Dans une interview en février, Wonder Woman 1984 la réalisatrice Patty Jenkins avait expliqué comment le charisme qui Chris Pine amené au rôle de Steve a fait du personnage un mâle alpha naturel dès le début.

« [Chris is] pas du tout bêta. C’est un super alpha qui peut absolument porter son inconfort sur sa manche. Donc, dès le premier jour, je disais toujours que ça devrait presque être comme Wonder Woman rencontre Indiana Jones, où Indiana ne serait jamais émasculée. Chris a tout naturellement cette qualité. Vous pouvez dire en le rencontrant qu’il est chaleureux et froid et qu’il apprécie vraiment les femmes. «

Pour sa part, Pine était heureux de revenir au rôle de Steve Trevor, et il a expliqué comment son personnage dans Wonder Woman 1984 était beaucoup plus fondamental pour l’intrigue et le message du film, que l’amour et la compassion sont ce qui fait de quelqu’un un héros plutôt que des pouvoirs magiques.

« Dans le premier film, j’ai joué le soldat fatigué du monde qui a vu toute la dépravation que l’humanité est capable d’afficher et dans celui-ci, je suis beaucoup plus aux yeux écarquillés et joyeux. Mon rôle est vraiment juste en tant qu’ami, amant, copain-garde du corps qui fait de son mieux pour aider Diana dans sa mission. Je suis comme le Watson pour son Holmes … Je pense que parfois les films de super-héros peuvent sentir qu’ils doivent s’inscrire dans une histoire d’amour juste pour cocher cette case . Alors que là-dedans, cela fait partie intégrante de la colonne vertébrale du personnage principal. Et c’est Wonder Woman – elle dirige avec amour, compassion et protection, et ces qualités qui, à mon avis, sont nourries par une bonne relation solide. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film est maintenant disponible en salles et sur HBO Max. La citation de Gal Gadot provient du podcast The Big Ticket, tandis que les citations de Patty Jenkins et Chris Pine arrivent de Entertainment Weekly.

Sujets: Wonder Woman 2, Wonder Woman