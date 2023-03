Chris Pine a brisé le silence sur le fameux crachat de Harry Styles

Hollywood

Lors de la première représentation de Ne t’inquiète pas chérie au Festival international du film de Venise, le moment gênant est devenu viral.

©GettyOlivia Wilde, Chris Pine et Harry Styles à Venise.

À ce jour, de nombreuses personnes rejouent la vidéo encore et encore. Harry Styles et Chris Pine lors de la première de Ne t’inquiète pas chérie dans le Festival international du film de Venise et n’arrive toujours pas à y croire. Dans les images, vous pouvez voir ce qui semble être un crachat du musicien envers son camarade de casting.

Après plusieurs mois de silence, pin chris Il a pris sur lui de parler de ce qui s’est passé. C’est lors d’un entretien avec écuyeroù il a fait remarquer que « Harry C’est un gars très, très gentil ». Ainsi, il a poursuivi en expliquant ce qui s’était passé et qu’ils ont immédiatement découvert ce qui se disait sur les réseaux sociaux.

C’est son agent qui l’a réveillé sur le vol de retour de Venise aux États-Unis. « Je dormais, je passais un bon moment dans l’avion. J’adore les avions. Elle m’a réveillé dans, vous savez, un état. Il me dit : ‘Nous devons mettre en place un message sur ce qui s’est passé à Venise’ ». Complètement décontenancé, il lui a demandé ce qu’elle voulait dire, et elle a pointé le soi-disant crachat.

« Je n’avais aucune idée de ce qui s’était passé. Elle me l’a montré. Il ressemble vraiment Harry crachait sur moi Il ne m’a pas craché dessus »a remarqué l’acteur Contre vents et marées. Comme il l’a rappelé, Harry Styles il l’a simplement approché pour faire une blague qu’ils avaient en interne avec le reste de l’équipe Ne t’inquiète pas chérie.

+Ce que Harry Styles a dit à Chris Pine

Dans l’interview susmentionnée, pin chris clarifié comment l’échange avec Harry Styles. « Il est venu et je pense qu’il a dit: » Ce ne sont que des mots, n’est-ce pas? Parce que nous avions cette petite blague, parce que nous étions en décalage horaire, nous essayions tous de répondre à ces questions et parfois, lorsque vous appuyez sur, votre cerveau s’engourdit, vous savez, et vous commencez à parler d’une manière incompréhensible, et nous avons eu une blague qui était comme: ‘Ce ne sont que des mots, vieux' ».

