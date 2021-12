Chris Noth limogé de The Equalizer au milieu d’allégations d’inconduite

Les récentes allégations contre Sexe et la ville La star Chris Noth a commencé à avoir un effet sur les rôles principaux actuels de l’acteur, alors qu’Universal Television et CBS Television Studios ont publié une courte déclaration annonçant son limogeage immédiat de L’égaliseur à la suite des allégations d’agressions sexuelles et de viol qui ont été portées contre lui. La nouvelle arrive juste après que l’acteur a été abandonné par son agence et que sa récente publicité Pelaton a été retirée des ondes.

« Chris Noth ne filmera plus d’épisodes supplémentaires de L’égaliseur, en vigueur immédiatement », a lu la courte déclaration concernant le limogeage de Noth. THR a rapporté que l’acteur sera toujours vu dans un futur épisode, qui a déjà tourné pour le retour de la deuxième saison après la pause de Noël, ainsi que dans les répétitions d’épisodes déjà diffusés, mais ce sera aussi loin que son lien avec la série sera aller. Noth a joué William Bishop dans la série de redémarrage, qui met en vedette Queen Latifah dans le rôle titre et a été un grand succès pour CBS.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Alors que Noth a nié les allégations, les qualifiant de « catégoriquement fausses » et affirmant que les deux incidents distincts qui ont été allégués étaient tous deux « consensuels », il semble que les répercussions continuent de se faire sentir et ne devraient pas s’arrêter à moins que l’acteur ne puisse apporter des preuves solides pour réfuter les allégations contre lui qui ont été détaillées dans THR la semaine dernière.

Les réclamations ont été faites par « Zoe » de 40 ans et « Lily » de 31 ans, qui auraient approché Le journaliste hollywoodien mois d’intervalle pour relayer leurs histoires séparées sur Noth lorsque la promotion a commencé pour Sexe et la ville la relance Et juste comme ça, qui présentait l’acteur reprenant son rôle de M. Big, ce qui, selon eux, a rappelé des souvenirs d’incidents survenus en 2004 et 2015 respectivement.

Noth a répondu à la demande de la publication de commenter les accusations et en a reçu une dans laquelle l’acteur a déclaré: « Les accusations contre moi portées par des personnes que j’ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires pourraient dater d’il y a 30 ans ou 30 jours – non veut toujours dire non – c’est une ligne que je n’ai pas franchie. Les rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment où ces histoires sortent. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles font surface maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas agressé ces femmes. »

Bien que Noth n’apparaisse que dans l’épisode d’ouverture de Et juste comme ça, il semble que ce soit également l’une de ses dernières apparitions à l’écran depuis un certain temps à la lumière de ces dernières nouvelles. L’acteur a engagé un avocat pour lutter contre les allégations, qui ont également conduit à la perte d’un accord de 12 millions de dollars que l’acteur était en train de conclure pour vendre son entreprise de tequila, mais pour l’instant les comptes rendus détaillés des deux incidents qui ont été publiés il y a quelques jours à peine, ainsi que des allégations supplémentaires d’agression sexuelle faites par une troisième femme samedi suffisent pour que sa carrière professionnelle soit suspendue dans un avenir prévisible.

Chris Noth a un état d’esprit Le drame policier de Carl T. Evans.

Lire la suite





A propos de l’auteur