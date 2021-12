Chris Noth limogé de « The Equalizer » après des allégations d’agression sexuelle

Chris Noth a été licencié de l’émission « The Equalizer » de CBS à la suite de récentes allégations d’agression sexuelle.

« Chris Noth ne filmera plus d’épisodes supplémentaires de The Equalizer, à compter de maintenant », ont confirmé Universal Television et CBS dans une déclaration conjointe envoyée à 45secondes.fr.

Le prochain épisode, qui a déjà été tourné, sera son dernier, selon CBS. Le réseau a déclaré que Noth apparaîtra également dans tous les futurs épisodes répétés qui devraient être diffusés.

« The Equalizer » diffuse actuellement sa deuxième saison. Dans ce document, Noth dépeint l’ancien directeur fictif de la CIA, William Bishop.

Le retrait de Noth de la série fait suite à un article publié par The Hollywood Reporter jeudi dernier qui détaille les allégations d’agression sexuelle de deux femmes contre Noth.

THR a utilisé les pseudonymes de Zoe, 40 ans, et Lily, 31 ans, pour protéger leur identité. Selon la publication, les femmes ont contacté THR « séparément, à des mois d’intervalle » pour décrire des incidents présumés survenus à Los Angeles en 2004 et à New York en 2015, respectivement.

Dans une déclaration envoyée à NBC News la semaine dernière, Noth a nié les allégations et a déclaré: «Les accusations contre moi portées par des personnes que j’ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires pourraient dater d’il y a 30 ans ou 30 jours – non veut toujours dire non – c’est une ligne que je n’ai pas franchie.

« Les rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment où ces histoires sortent. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles font surface maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas agressé ces femmes. »

Le 17 décembre, un troisième accusateur a déclaré dans un rapport du Daily Beast qu’elle avait été agressée en 2010 alors qu’elle avait 18 ans et Noth avait 55 ans. Elle se souvient avoir travaillé comme chanteuse d’hôtel et de salon lorsque Noth l’a agressée, dit-elle.

Après la publication de l’article du Daily Beast, un porte-parole de Noth a publié une déclaration disant: «L’histoire est une fabrication complète, et les récits allégués détaillés tout au long se lisent comme une mauvaise fiction. Chris ne sait pas qui est cet individu et, comme indiqué hier, a franchi et ne franchirait jamais cette ligne. »

NBC News n’a corroboré de manière indépendante aucune des allégations des trois femmes et ne connaît pas leur identité.

Noth a été abandonné par son agence artistique A3 Artists après que les femmes aient porté leurs accusations, a confirmé samedi la firme à NBC News.

Les pourparlers pour acheter sa marque de tequila Ambhar pour 12 millions de dollars ont également pris fin après l’annonce de la nouvelle.

Entertainment Arts Research, Inc. (EARI), une société de boissons, a annoncé vendredi dans un communiqué de presse que l’accord avec Ambhar avait été annulé en raison des « récentes allégations qui ont été révélées contre l’acteur ».

Peloton a également supprimé une publicité mettant en vedette Noth qui était liée à son personnage «Sex and the City» et à la renaissance «And Just Like That…»

«Chaque accusation d’agression sexuelle doit être prise au sérieux. Nous n’étions pas au courant de ces allégations lorsque nous avons présenté Chris Noth dans notre réponse au redémarrage de HBO », a déclaré la société d’équipement d’exercice dans une déclaration à CNBC.

La déclaration a poursuivi: « Alors que nous cherchons à en savoir plus, nous avons cessé de promouvoir cette vidéo et avons archivé les publications sociales associées. »

Universal Television est une filiale de NBCUniversal, la société mère de 45secondes.fr.