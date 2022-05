Chris Meloni publie une réponse vidéo aux rapports d’un « ego surdimensionné » sur Law & Order Set

Si vous allez accuser Chris Meloni d’avoir un ego, il ne fera que courir avec. Récemment, un rapport a été publié par OK! Magazine qui affirmait que Meloni avait commencé à laisser son ego affecter son comportement sur le Loi et ordre : crime organisé Positionner. Selon le rapport, Meloni « a fière allure et il le sait » après avoir fréquenté fréquemment la salle de sport ces dernières années et avoir l’air plus en forme que jamais. Afin de maintenir son physique, on a également dit que Meloni s’entraînait chaque fois qu’il y avait une pause dans le tournage sur le plateau, ce qui obligeait les membres de l’équipe à « rouler des yeux ».

S’adressant à Instagram, Meloni a posté une vidéo de lui-même du plateau « confirmant » le rapport. Dans la vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous, on peut voir Meloni faire le grand écart. Quelqu’un dit à Meloni qu’il est nécessaire sur le plateau, mais l’acteur dit qu’il a encore 100 pompes à faire. Cela amène les membres de l’équipage à jeter leur équipement de frustration, commentant le « super ego » de Meloni alors qu’ils s’éloignent.

Bien qu’il soit difficile de dire exactement ce que c’est que de travailler avec Meloni sur le plateau, il ne fait aucun doute que l’acteur est très fier de sa santé, et peut-être qu’il devrait l’être. Aujourd’hui dans la soixantaine, Meloni a cassé Internet l’année dernière lorsqu’il a posé dans son costume d’anniversaire pour le magazine Men’s Health, montrant même à quel point il était capable de faire le grand écart. L’acteur a également déclaré au magazine qu’il avait une vision plus claire de la vie qu’il n’en avait jamais eue auparavant après avoir pris autant soin de son corps et qu’il se dirigeait vers Crime organisé sans stress.

« Cette fois-ci avec le La loi et l’ordre rouler, je ne suis pas stressé par : Est-ce que ça se passera bien ? Est-ce que ça ne va pas bien? Pas que je sache comment ça va se passer. Juste ça, hein, juste rouler. Juste faire, juste être. Il y a des choses plus grandes, des choses plus importantes. Je sais à quel point c’est important pour moi, mais j’ai une vision plus claire de la vie. J’en sais un peu plus sur l’amour. J’en sais un peu plus sur la vraie douleur. Je connais la joie. Je connais de meilleures compétences en gestion. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, vous obtenez une compréhension plus claire des choses, de vos trous et de vos dons. »

Chris Meloni est de retour en tant qu’Elliot Stabler







Après le retour de Chris Meloni en tant qu’Elliot Stabler sur Law & Order : Unité spéciale pour les victimesil a ensuite dirigé sa propre série dérivée, Crime organisé. La série a été créée en avril de l’année dernière et a été renouvelée après avoir rencontré le succès, maintenant au milieu de sa deuxième saison.





Ces dernières années, Meloni a également fourni la voix du commissaire James Gordon dans la série animée DC Harley Quinn. Une troisième saison de cette série est en préparation et on s’attend à ce que Meloni reprenne le rôle. Pour l’instant, les fans peuvent le rattraper Loi et ordre : crime organisé sur NBC et sur Peacock.





