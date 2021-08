Chris Meloni a partagé une photo chaude avec Mariska Hargitay – nous ne nous sommes toujours pas remis

Dum Dum! C’est le son du cœur des fans de « Law & Order: Special Victims Unit » après avoir vu l’une des dernières photos de Christopher Meloni et Mariska Hargitay faisant des gaffes hors caméra alors qu’ils filment la prochaine saison de l’émission.

Le duo télévisé préféré des fans composé d’Elliot Stabler et d’Olivia Benson a fait pâlir le public avec leur alchimie depuis qu’ils ont commencé à jouer ensemble dans la procédure NBC dans les années 90. Mais la saison dernière, les scénaristes de la série ont passé beaucoup de temps à dessiner la romance possible grâce à quelques apparitions invitées de Meloni, qui est parti en tant que membre à temps plein en 2011. La première saison de son propre spin-off, « Law & Order: Organized Crime », a terminé sa diffusion en juin et contenait également des moments intenses de Bensler.

Jouant sur cette énergie, au cours du week-end, les co-stars de « L&O » ont chacune partagé la même photo d’elles-mêmes apparemment sur le point de s’embrasser, clairement dans le but de taquiner les fans pour savoir s’ils se réuniront enfin la saison prochaine. Après tout, la raison de la publication résultait d’un tweet d’un fan que Meloni a partagé à côté de la photo. Il disait: « Pouvez-vous tous imaginer si un jour @Chris_Meloni et @Mariska publient une photo comme celle-ci en prétendant qu’ils s’embrassent avec la légende #Rehearsing Ce serait la fin de nous et la fin d’Internet. »

« #répéter quoi @Mariska ? » Meloni a tweeté avec sa photo, qui le montre portant une chemise partiellement déboutonnée et regardant profondément Hargitay, qui lui sourit en retour alors que leurs nez semblent se toucher. Hargitay retweeté la photo, en écrivant : « Tu rougis ? Il fait chaud ici @Chris_Meloni. » Elle a également ajouté l’emoji de feu.

Les fans de « SVU » ont rapidement répondu à son tweet, déclarant que la photo était exactement ce qu’ils voulaient. Une célébrité, l’actrice Elizabeth Banks, a même mordu à l’hameçon, annonçant son excitation et sa confusion sur Twitter. « Qu’est-ce qui se passe !?!?!? Ah !! » elle a écrit. Banks a joué dans un épisode de la série en 2001.

Alors que Meloni et Hargitay filment les saisons à venir de leurs émissions « L&O », ils continuent de donner à leurs abonnés sur les réseaux sociaux un aperçu de leurs singeries idiotes, de se rouler sur des chaises à roulettes à des vidéos de selfie étranges mais toujours convaincantes où ils partagent des mises à jour les uns avec les autres. .

« Marsha, on m’a dit que j’avais cassé Internet, avez-vous du scotch ou de la colle ? » Meloni chuchote en un.

Le couple s’est ouvert en avril sur ce que c’était que de filmer la réunion de Benson et Stabler et la réaction des fans.

« Après 10 ans, les gens avaient toujours tellement envie que ce personnage, Stabler, revienne », a déclaré Hargitay dans « The Law & Order: SVU Podcast ».

« J’ai senti que les retrouvailles étaient honnêtes, vraies et douloureuses », a déclaré Meloni.

« Quelqu’un m’a envoyé un e-mail, qui est proche de la série, et elle a écrit que » l’épisode est tellement bon mais mes moments préférés sont quand vous vous regardez tous les deux sans rien dire « », a poursuivi Hargitay.

« Douze ans pour travailler le métier avec une seule personne – vous surfez sur la même vague », a ajouté Meloni.