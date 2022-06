Chris Meledandri dit qu’il « aime » la performance de Chris Pratt dans le rôle de Mario

Chris Pratt est impliqué dans certains des plus gros blockbusters de la dernière décennie, que ce soit le jurassique, Legoou gardiens de la Galaxie la franchise. Cependant, étant donné l’abondance de performances que nous recevons de l’acteur, le public peut être sursaturé de Pratt.

En septembre de l’année dernière, Nintendo a annoncé le casting d’un film sans titre Super mario film, avec Pratt en tête. La réception du casting a été mitigée, le public citant le manque d’héritage italien présent dans le film. De plus, l’accent et la voix emblématique de Mario vont de pair avec le personnage, et les fans se sont demandé si Pratt tenterait d’imiter le personnage du jeu vidéo ou donnerait-il sa propre interprétation. Le public a également remis en question la décision du film d’aller avec des vedettes hollywoodiennes à tous les niveaux au lieu d’acteurs de la voix. Charles Martinet, qui a exprimé à la fois Mario et Luigi depuis 1992, a été une réflexion après coup pour le film, malgré son succès et ses 30 ans d’expérience avec le personnage.

Cependant, le fondateur et PDG d’Illumination, Chris Meledandri, qui est responsable du Un moi méprisable et Chanter franchises, a récemment partagé ses réflexions et ses éloges pour la performance de Pratt en tant que plombier légendaire. Lors de l’événement CineEurope de Barcelone, Meledandri dit qu’il « aime » ce que Chris Pratt a fait avec Mario, selon un rapport de Variety.

« Chris a été choisi parce que nous pensions qu’il pouvait donner une excellente performance en tant que Mario. Et maintenant que nous avons fait environ 15 sessions d’enregistrement et que le film est terminé aux trois quarts, je suis assis ici et je dis que j’aime sa performance en tant que Mario. «

Meledandri ne s’inquiète pas non plus du manque d’héritage italien de Pratt, affirmant que son propre héritage italo-américain lui a permis de « prendre cette décision sans se soucier d’offenser les Italiens ou les Italo-Américains ». Il a poursuivi: « Je pense que tout ira bien. Surtout parce que (Pratt) a donné une si bonne performance. »





Chris Pratt n’est pas étranger à la controverse

Pratt et son église Hillsong font l’objet de controverses depuis des années, à la suite d’une interview en 2019 sur Le Late Show avec Stephen Colbert. L’acteur a parlé de participer à un jeûne de 21 jours et a cité son pasteur en disant : « Si les projecteurs qui brillent sur vous sont plus brillants que ceux qui sont en vous, cela vous tuera. » Elliot Page a ensuite demandé à Pratt de répondre à la controverse de l’institution concernant deux dirigeants de l’église Hillsong faisant des commentaires homophobes et affirmant que l’homosexualité était un péché en 2015. Pratt a répondu, arguant que l’église Hillsong n’était pas anti-LGBTQ+, l’église « ouvre ses portes à absolument tout le monde , » la Mario dit l’étoile. Pratt s’éloignera plus tard de l’église, déclarant que sa foi était importante pour lui mais ne le définissait pas ni sa vie.





Comparé à la discussion de l’église Hillsong, son rôle controversé dans Mario peut sembler relativement apprivoisé. Comme mentionné précédemment, Pratt est accompagné d’un casting all-star dans le prochain film de Nintendo et Illumination. Le sans titre Super mario Le projet mettra en vedette Anya Taylor-Joy en tant que princesse Peach, Jack Black en tant que Bowser, Keegan-Michael Key en tant que crapaud, Seth Rogen en tant que Donkey Kong, Charlie Day en tant que Luigi et Fred Armisen en tant que Cranky Kong. Charles Martinet est confirmé pour avoir un rôle dans le film, bien qu’il n’exprimera aucun de ses personnages emblématiques.

L’adaptation du jeu vidéo devrait sortir en salles au printemps prochain, le 7 avril en Amérique du Nord et le 28 avril au Japon.