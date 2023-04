Chris McKay sur Axed LEGO Batman Sequel et son film Nightwing

Après être entré dans la maison de tous les groupes d’âge depuis 1949, LEGO est devenu la franchise cinématographique la plus rentable de ces dernières années grâce à Warner Bros. Le film Legosa suite de 2019, Le LEGOBatman (2017). Cependant, les espoirs d’une suite sont très faibles pour le plus grand détective du monde de Will Arnett en raison de l’accord que LEGO a signé avec Universal en 2020.





Chris Mc Kaydirecteur des années 2014 Le film Lego, La guerre de demainet Renfield, mettant en vedette Nicolas Cage dans le rôle de Dracula, a déclaré que l’univers qu’il avait soigneusement construit ne s’étendrait pas à cause de l’accord et a déclaré qu’ils s’étaient beaucoup amusés à développer la suite. Le réalisateur a déclaré dans une interview avec Uproxx, »Parce que c’est avec Universal. LEGO est avec Universal. » dit-il.

McKay a déclaré que Batman et la Justice League seraient confrontés à des problèmes modernes et que le film ressemblait à Le Parrain II. Ils allaient approfondir la relation entre le Caped Crusader et Superman dans la suite à la hache.

»Nous avons eu un scénario vraiment amusant avec Dan Harmon et Michael Waldron, écrit un genre vraiment amusant de Superfriends. La suite aurait été un film quasi Superfriends et la structure allait être une sorte de parrain II avec Batman et la Justice League confrontés à un problème des temps modernes, Lex Luthor et OMAC, tout en revenant en arrière. aux raisons pour lesquelles Batman et la Justice League – et en particulier Superman – ont du mauvais sang. Il allait explorer la relation entre Superman et Batman d’une manière très différente de celle que vous avez jamais vue, y compris l’aliénation de Superman de l’humanité et à quel point il est difficile d’être vraiment amis, de vrais amis, pendant des années. Il allait finalement répondre à la question : Comment devient-on super-amis. Et il allait y avoir un crossover avec une franchise majeure qui ne peut se produire que dans un film LEGO. »





McKay a parlé de son film Nightwing

La relation de Chris McKay avec Warner Bros. ne concerne pas seulement LEGO et les films Batman. Bien que le cinéaste ait été annoncé comme réalisateur du solo Aile de nuit film en 2017, le héros de Bludhaven a été oublié en raison du chaos dans le DC. Bien que McKay affirme qu’il continue à développer le film, il n’y a pas encore de date précise. Mais McKay a toujours de l’espoir pour le film, »Eh bien, personne n’a jamais vraiment dit qu’ils ne feraient pas ce film. Ils en quelque sorte… l’ont dépriorisé. Vous voyez ce que je veux dire ? » a-t-il dit.

McKay a dit qu’il ne pense pas que le studio ait annulé le film, mais la priorité a été donnée à des projets comme La Ligue des Justiciers de Zack Snyder et Wonder Woman. Le réalisateur a déclaré que le changement de régime à DC Studios était efficace dans cet état, » Il était très clair qu’ils étaient comme, regardez, nous devons… selon le régime dont vous parlez, car évidemment j’ai traversé quelques . » a déclaré McKay.

Il a dit qu’il espérait que le nouveau patron de DC, James Gunn, aborderait à nouveau le projet et était très désireux de faire le film.