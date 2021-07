Chris McKay espère toujours faire son film « Nightwing »

Le réalisateur Chris McKay, responsable du nouveau film d’action du catalogue Amazon Prime, « The Tomorrow War », a indiqué qu’il espère toujours que son film se concentre sur l’un des justiciers les plus populaires de DC Comics : Nightwing. Dick Grayson a commencé son combat contre le crime en tant que premier à assumer le rôle de Robin aux côtés de Batman.

Au fil du temps, après plusieurs années de combat aux côtés du chevalier noir de Gotham City, Grayson décide de suivre son propre chemin sous l’identité de Nightwing, devenant un héros d’une grande popularité parmi les lecteurs de DC. En 2017, après avoir réalisé « The Lego Batman Movie » pour Warner Bros Pictures, McKay avait signé un accord avec le studio pour donner à Nightwing son propre film, qui serait écrit par Bill Dubuque (The Accountant).

Chris McKay avait décrit le film comme « un film d’action à sensations fortes », et bien que Warner n’ait pas officiellement annulé le projet, le studio ne le considère pas comme faisant partie de ses priorités immédiates au même titre que les autres productions inspirées de DC Comics. , comme « The Batman », « Black Adam » ou la suite de « Aquaman ».

« ‘Nightwing » est toujours un film que j’ai vraiment envie de faire. J’adore le personnage de Dick Grayson en tant que jeune adulte, devenant son propre style de super-héros », a commenté McKay lors d’une récente conversation avec Variety tout en faisant la promotion de« The Tomorrow War ». « Ça allait être une histoire père-fils et aussi un film de vengeance, ce qui m’excitait vraiment parce qu’il se passait tellement de choses dans ce scénario. »

McKay fait remarquer que la bande allait devenir très primitive dans le meilleur sens du terme. Lorsqu’on lui a demandé si « Nightwing » était encore en préparation pour que le projet décolle, le réalisateur assure qu’il ne s’agit pas encore d’un « engagement ferme » pour Warner Bros.

J’espère que c’est quelque chose que nous pouvons encore faire. Cela n’a pas été une priorité ces jours-ci. J’espère que cela deviendra bientôt une priorité. Ce serait mon truc préféré pour pouvoir faire ça.

Dans une précédente conversation avec The Bear Cave, Chris McKay a déclaré que « Nightwing » était une introduction au personnage et au monde de Blüdhaven, la base d’opérations de Grayson près de Gotham City. En plus d’anticiper la présence de nombreux méchants auxquels il a été confronté dans les bandes dessinées, le réalisateur l’a décrit comme « une étude de personnage sur ce gars qui a grandi avec une sorte de mauvais père », en référence au rôle de Bruce Wayne. comme son père adoptif, bien qu’il n’ait pas été entièrement décidé si le personnage apparaîtrait à l’écran ou non.