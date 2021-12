Chris Hemsworth triomphe dans Prime Video avec un film qui n’a rien à voir avec Marvel

Marvel a un large éventail d’acteurs à son actif. Avec son infinité de films, nombreux sont les interprètes qui sont passés par le studio pour donner vie à quelques personnages emblématiques. Parmi eux se trouve Chris Hemsworth qui depuis plusieurs années est celui qui personnifie Thor, le dieu du tonnerre et, malgré le temps qui passe, est toujours l’un des plus importants de la franchise.

En fait, tant que The Avengers a pris fin, Chris Hemsworth continuera à travailler avec Marvel. C’est parce que, l’année prochaine, il sera présenté en première Thor : Amour et Tonnerre, un film qui est en production et qui se déroulera cinq mois après les événements de Fin du jeu. Cependant, dans le projet à venir, les fans ont un moyen d’apprécier le talent de l’acteur.

C’est qu’en plus d’être un membre à succès du MCU, Hemsworth a également participé à différentes productions et l’une d’entre elles est disponible sur Prime Video. Il s’agit de Hommes en noir MIB International, qui a été créé à l’origine en 2019 et englobe à la fois l’action et la science-fiction dans près de deux heures de long métrage où le protagoniste se lance dans une mission unique.

« Dans cette aventure Men in Black, les agents M et H doivent découvrir un initié à l’agence», résume Prime Video à propos de ce film. Dans ce document, Chris incarne l’agent H, un homme qui a un complexe de Dieu et qui ne se soucie pas de ses devoirs car il parvient à garder son travail parce qu’un collègue le couvre. C’est-à-dire qu’en plus de donner à son personnage un air de baroudeur, l’acteur éblouit par l’histrionique qui le caractérise.

Sans aucun doute, avec MON B, Chris Hemsworth Il démontre une nouvelle fois sa polyvalence en donnant vie à un homme qui change si facilement de personnalité. D’un autre côté, la performance de Tessa Thompson dans la peau de Molly est digne d’admiration et, la vérité est qu’entre les deux ils forment une paire qui fait que le film reçoit tous les applaudissements.

