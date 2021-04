Chris Hemsworth taquine le retour du look classique de Thor dans Love & Thunder

Il semble Thor: l’amour et le tonnerre ramènera une grande partie de la franchise. À savoir, les longs cheveux succulents du dieu du tonnerre. Ceci, selon un récent post Instagram de Chris Hemsworth, qui reprend une fois de plus son rôle de personnage dans l’univers cinématographique Marvel. Bien que les détails du film soient largement gardés secrets, il semble que l’acteur ait peut-être laissé ce petit détail passer entre les mailles du filet.

Chris Hemsworth a filmé Thor: l’amour et le tonnerre, avec le reste de la distribution et de l’équipe, en Australie depuis plusieurs mois maintenant. Récemment, l’acteur a partagé une vidéo sur son Instagram mettant en vedette son enfant. Ils pratiquent de manière ludique certaines techniques de boxe les uns avec les autres. Hemsworth a partagé la vidéo avec la légende « Présentation du prochain champion poids lourd de l’univers ». Ce qui est facile à remarquer, ce sont les cheveux de Hemsworth, qui sont assez longs. Cela reflète la version de Thor que nous avions appris à connaître dans le MCU jusqu’à ce que ses serrures lui soient enlevées en 2017 Thor: Ragnarok.

Ceci est important en raison de l’endroit où nous avons repris avec Thor en Avengers: Fin de partie. Dans les années qui ont suivi le claquement de Thanos, le héros asgardien s’était laissé aller. Il a pris un peu de poids et a laissé ses cheveux devenir longs et nappés. Grâce à plusieurs vidéos d’entraînement et à des photos de tournage, nous savons que Thor va revenir à son état habituel, en termes de physique. Cela aide à cimenter le look, confirmant que nous allons effectivement revoir le personnage avec ses cheveux longs, contrairement à ce que nous avons vu dans Ragnarok et Avengers: guerre à l’infini.

Taika Waititi, qui a réalisé Ragnarok, revient pour diriger la dernière entrée de la franchise. De plus, Natalie Portman fera revenir son MCU. Pas seulement en tant que Jane Foster, mais Portman assumera également le rôle de Thor. Tessa Thompson revient également en tant que Valkyrie. Christian Bale a été choisi comme le méchant principal, avec Le Chevalier Noir star donnant vie à Gorr the God Butcher. Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, certaines preuves circonstancielles suggèrent que Jeff Goldblum reprendra également son rôle de grand maître. Waititi a co-écrit le scénario aux côtés de Jennifer Kaytin Robinson (Quelqu’un de bien).

Chris Hemsworth fait partie intégrante du MCU depuis ses débuts, à commencer par Thor en 2011. Mis à part les films solo, il est apparu comme un incontournable dans les quatre Avengers versements. À ce jour, la franchise Thor, à elle seule, a généré 1,94 milliard de dollars au box-office mondial. Ragnarok représente l’entrée la plus rentable de la série, avec plus de 850 millions de dollars. Il a réussi à servir de rebond majeur après la déception relative de Thor: The Dark World en 2013. Thor: l’amour et le tonnerre devrait sortir en salles le 6 mai 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. En attendant, vous pouvez regarder la vidéo de l’Instagram de Chris Hemsworth.

