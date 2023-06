Chris Hemsworth s’éloignera de Thor lorsque le public commencera à « rouler des yeux »

KSK Casque Modulable DS 180° Ionos double homologation P/J

La double homologation P/J (P: intégral et J: jet) , ce casque modulable permet aux conducteurs de deux roues à rouler en position intégral et jet. Cette double homologation offre un avantage non négligeable notamment lorsque le beau temps s'installe. Confortable et esthétique, cette nouveauté KSK répondra parfaitement aux attentes des scootéristes et motards et en toutes saisons. Idéal pour une conduite urbaine ou sur route, le IONOS est équipé d'un large écran traité anti-rayures doublé d'un second écran solaire qui se rabat facilement, il suffit de tirer sur la visière solaire pour la rabattre. L'écran compatible avec ce casque est : ECRANM707. La jugulaire par boucle micrométrique permet une attache rapide et facile du casque. Ce casque modulable 180° en ABS est doté d'un intérieur très confortable, démontable et lavable ainsi que de mousses denses qui permettent un bon maintien au niveau des joues. Au niveau circulation de l'air, ce casque est doté de 8 extracteurs d'airs un record sur les casques modulables proposé par la marque KSK. Ces extracteurs d'airs permettent une évacuation de l'air en dehors du casque. On en compte 6 à l'avant du casque (extracteurs frontaux et au niveau de la mentionnière) et 2 extracteurs fins à l'arrière du casque. Ce casque est double homologué et répond aux normes européennes et françaises en vigueur (ECE R 22.05) Pour assurer une meilleure visibilité auprès des autres usagers la nuit, les autocollants réfléchissants sont obligatoires et sont fournis avec le casque. Ces autocollants sont à appliquer sur le haut, profil et à l'arrière du casque. Une housse de protection est également fournie pour transporter et stocker le casque facilement. Vous pourrez retrouver en vente sur notre site des équipements moto et scooter tels que les gants, les blousons et vestes mais aussi des accessoires à des prix imbattables. Pour plus de modèles rendez-vous dans notre rubrique casques modulables.