Chris Hemsworth se fait surprendre en train de montrer son Hulk Hogan Physique à l’état sauvage

Thor: l’amour et le tonnerre étoile Chris Hemsworth est devenu connu pour ses talents physiques tout autant (peut-être même plus) que pour ses talents d’acteur. Avec Hemsworth prêt à jouer au Hall of Famer de la WWE Hulk Hogan dans Joker Le biopic à venir du réalisateur Todd Phillips, l’acteur a maintenant tease le volume de vrac ciselé qu’il emporte avec la moustache et le bandana du guidon dans un instantané de ses récentes vacances avec sa femme Elsa Pataky.

« Juste un de ces moments naturels vraiment rares filmés où j’ignorais totalement qu’il y avait même une caméra sur moi …… »

Démontrant une fois de plus son esprit toujours fiable, Hemsworth regarde certainement le rôle alors qu’il travaille dur pour montrer ses talents pour ramasser des choses lourdes et les poser à nouveau. Dans le but de correspondre aux emblématiques «pythons 24 pouces» de Hogan, Hemsworth s’entraîne dur depuis des mois afin de mieux représenter la légende de la lutte. À partir de cette image, le dévouement de Hemsworth ne pouvait être plus clair.

Hemsworth a discuté du niveau de préparation pour le Biopic de Hulk Hogan dans le passé, l’acteur déjà imposant déclarant qu’il ajouterait encore plus de taille à son grand cadre afin de rendre justice à l’icône de la WWE. «Ce film va être un projet vraiment amusant», dit-il. « Comme vous pouvez l’imaginer, la préparation pour le rôle sera incroyablement physique. Je devrai prendre plus de taille que jamais auparavant, encore plus que je n’en ai mis pour Thor. En plus de son travail au gymnase, Hemsworth travaille. difficile de tout faire pour sa performance, ajoutant: « Il y a l’accent ainsi que la physicalité et l’attitude. »

« Je devrai également faire une plongée profonde dans le terrier du lapin du monde de la lutte, ce que j’ai vraiment hâte de faire », a déclaré Chris Hemsworth, avant de noter qu’il se mourra les cheveux blonds et ajoutera même de la calvitie. afin de compléter le look de marque de Hogan.

Mais que pense exactement l’homme lui-même d’être dépeint par le Thor étoile? Eh bien, selon Hogan, le travail acharné de Hemsworth n’est pas passé inaperçu. Publiant des photos de comparaison de lui-même de ses jours de lutte aux côtés de Hemsworth en train de s’entraîner, Hogan a récemment tweeté: « Il est déjà là! Il est prêt FRÈRE !!! » Avant de poursuivre avec une question raisonnable; « Mais est-il assez beau pour jouer avec moi? »

Le film Hulk Hogan, encore sans titre, suivra l’ascension de The Hulkster dans les rangs de la lutte au cours des années 1980 et couvrira probablement l’explosion de Hulkamania à la WWF pendant l’ère du rock ‘n’ Wrestling. Le film présentera probablement des représentations d’autres légendes du sport, notamment Roddy Piper, King Kong Bundy, Andre The Giant, Randy Savage, The Ultimate Warrior et Sgt. Abattage. Le projet a été annoncé pour la première fois en février de l’année dernière et devrait être diffusé sur Netflix.

Hemsworth est un choix inspiré pour jouer le rôle de M. America lui-même, et il ne fait aucun doute qu’il remplira l’écran, ainsi que le débardeur jaune, au moment où le film sortira sur les écrans. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel de Chris Hemsworth.

