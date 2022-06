Chris Hemsworth révèle le film qu’il pensait « mettre fin à sa carrière »

En 2016, l’acteur de 38 ans était largement connu pour son tour de Thor dans les films du même nom ainsi que le Vengeurs films – et moins connu pour son improvisation comique.

Le moment de doute est venu sur le tournage du redémarrage de Ghostbusters en 2016, dans lequel Hemsworth jouait Kevin le secrétaire, et a dû prouver ses talents de comédien devant des professionnels de la comédie comme Melissa McCarthy et Kristen Wiig.

« J’ai dit à [director] Paul [Feig], ‘Il n’y a pas grand-chose sur la page, genre, qu’est-ce que tu veux que je fasse ?’ Il a dit: « Oh, nous allons le découvrir quand vous arriverez ici » », a déclaré Hemsworth à GQ à propos de la réception du script pour la première fois.

« Alors j’ai dit: ‘Ok, pourquoi pas? Allons-y.’ Et je suis arrivé là-bas, je suis allé au studio la veille du début du tournage et il m’a tendu le scénario. J’ai lu le scénario et j’ai dit: « Il n’y a toujours rien ici. Qu’est-ce que je fais? »