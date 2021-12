Chris Hemsworth rejoint Sam Hargrave à Chilly Prague pour commencer le tournage d’Extraction 2

SAM Cric SAM CRHB-2

SAM Cric (Ref : CRHB-2) pièce neuve d'origine. Capacité : 2T, Normes : 2006/42/CE,EN 1494, Largeur : 30.0 cm, Hauteur : 50.0 cm, Poids : 16.0 kg, marque : SAM, avec consigne : non, but du produit : Le cric est un outil incontournable pour toute intervention impliquant de surélever votre voiture, à commencer par un banal changement de roue à l'occasion d'une crevaison. Un modèle bouteille hydraulique, par son faible encombrement et sa capacité de levage importante, constitue une alternative intéressanteau losange à manivelle généralement fourni en équipement standard, dont la stabilité et les performances sont très inférieures. Son vérin hydraulique s'actionne sans effort via un levier amovible, éventuellement complété de son prolongateur. Un simple bouton active la descente en douceur, en libérant progressivement le vérin sous pression. La plupart des modèles sont équipés d'une valve de sécurité anti-surcharge. Votre choix se fera en fonction de la capacité de charge souhaitée, mais aussi des hauteurs minimales et maximales de levage, qui doivent être adaptées à votre véhicule., quand changer : Le renouvellement de votre cric est indispensable dès lors que vous constatez sa défaillance ou que vous avez le moindre doute sur sa fiabilité, pour d'évidentes raisons de sécurité et pour garantir votre voiture contre des incidents lourds de conséquences financières. L'achat d'un modèle bouteille hydraulique peut aussi s'avérer judicieux en lieu et place de votre losange à manivelle, qui restera alors un simple instrument de secours. En effet, sa stabilité et ses performances en font un appareil beaucoup plus efficace et sécurisant., pourquoi changer : Un cric hydraulique bouteille affiche des performances de stabilité et de capacité de levage sans commune mesure avec celles d'un simple losange à manivelle. Compact et d'un poids modéré, il peut sans problème séjourner à demeure dans votre coffre, contrairement à un modèle d'atelier beaucoup plus lourd et encombrant. Facile d'utilisation et d'une grande fiabilité, disponible en plusieurs déclinaisons selon les charges et hauteurs de levage, il offre un compromis intéressant qui s'adaptera à toutes les situations.