Chris Hemsworth pourrait être remplacé par son frère, Luke, dans "Thor : Amour et tonnerre"

Thor : Amour et tonnerre C’est l’un des films les plus attendus par les fans de Marvel. Mais mettra-t-il en vedette à l’origine Chris Hemsworth? On vous dit tout sur l’ajout de Luke au casting !

© GettyChris et Luke Hemsworth

L’arrivée de Thor : Amour et tonnerre a des fans sur le bord. Ce film, comme le Dr Strange dans le multivers de la folieest l’un des plus attendus de Marvel pour ce 2022. C’est que, il ne s’agit pas seulement du retour de Chris Hemsworth au grand écran vêtu du costume du dieu du tonnerre, mais racontera aussi comment était sa vie après fin de partie des vengeurs. Sans aucun doute, un moment emblématique du cinéma est celui qui sera vécu avec ce film.

Aussi, il faut noter qu’avec Thor : Amour et tonnerre Chris Hemsworth il devient l’un des acteurs de Marvel qui a joué son personnage le plus de fois. L’artiste est passé par différents longs métrages tout au long de sa carrière au sein du MCU. En fait, il surpasse déjà Tom Holland lui-même avec le nombre de fois où il est venu donner vie au frère de Tom Holland. Loki. Cependant, il semble qu’avec la fin de son histoire, l’étude ait cherché d’autres alternatives.

Plus d’une fois on a dit que Thor : Amour et tonnerre ce serait le dernier de Hemsworth en tant que chef de file exclusif. Apparemment, dans ce qui est à venir, le super-héros dit au revoir pour toujours à son peuple qui sauve la vie, ce qui signifie que l’acteur ne reviendra pas dans la franchise. Bien sûr, il convient de noter qu’il n’y a toujours pas de confirmation officielle à ce sujet et, probablement, la réponse à cette théorie ne sera connue qu’avec la première du long métrage puisque c’est ainsi que Marvel est géré.

Cependant, ce qui est clair, c’est que Chris sera supplanté par l’un de ses frères. Luke Hemsworth, l’aîné de ce trio d’acteurs, jouera également Thor pour ce film.. Mais que veut dire « aussi » cette fois ? Eh bien, l’interprète original de ce personnage sera toujours le même, mais son frère arrivera pour jouer son sosie, du moins IMDB l’a sous-entendu, en l’ajoutant à la liste des acteurs de ce projet. Apparemment, cela apparaîtra dans certaines scènes d’action ou, peut-être, qu’elles se dérouleront à un autre moment.

On ignore encore quel sera le rôle exact de Luke Hemsworth, mais une chose est sûre : les frères se sont à nouveau amusés sur le plateau. C’est que, ce n’est pas la première fois qu’ils partagent un écran en compagnie de Kevin Feige, mais ils l’ont aussi fait en Thor : Ragnarök, le deuxième de la saga qui a Chris comme protagoniste. C’est-à-dire qu’évidemment, le fils aîné de ce clan a enchanté et ils n’ont pas hésité à l’avoir à nouveau.

