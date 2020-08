Chris Hemsworth pour son rôle clé dans "Mad Max: Furiosa" en conversation

Près de cinq ans après “Mad Max: Fury Road”, les préparatifs du préquel “Furiosa” prennent de la vitesse. Selon de nouveaux rapports, le studio de cinéma Warner Bros souhaite que la star de “Thor”, Chris Hemsworth, joue le rôle principal masculin.

Le portail The Illuminerdi prétend avoir reçu les détails de casting actuels, selon lesquels Chris Hemsworth est envisagé pour le rôle de Dementus. Selon la description du casting, le personnage est un homme de 30 à 40 ans qui est “d’une beauté à couper le souffle” et a un “visage angélique” marqué par “une profonde blessure au front qui a été réparée avec des agrafes chromées brillantes. “. Il est difficile de savoir si Dementus est un allié ou un ennemi du jeune Imperator Furiosa.

Dans tous les cas, le casting n’est pas signé: Hemsworth n’aurait pas encore signé l’accord.

Qui joue à Furiosa?

Selon CBR, le réalisateur George Miller prévoit de démarrer la production l’année prochaine. D’ici là, la question de la tête féminine doit encore être clarifiée. Jusqu’à présent, on sait seulement que Charlize Theron ne jouera plus son rôle de “Mad Max: Fury Road” (2015). Miller a rejeté l’option de rajeunir numériquement Theron pour la préquelle. Au lieu de cela, Anya Taylor-Joy (“New Mutants”) et Jodie Comer (“Killing Eve”) ont récemment été évoquées comme actrices possibles pour la jeune Furiosa.

Premiers détails sur “Furiosa” et début du tournage de “The Wasteland”

“Mad Max: Furiosa” serait placé avant les événements de “Fury Road”. George Miller n’a pas encore révélé de quoi il s’agissait. Il est probable, cependant, que l’histoire de Furiosa, y compris son enlèvement à son domicile, la Terre verte, sera traitée. On ne sait pas encore quand “Furiosa” sortira en salles.

Les plans de la suite de “Fury Road” “Mad Max: The Wasteland” sont un peu plus précis. Le tournage du film avec Tom Hardy devrait commencer dès l’automne 2020, selon le cinéaste.