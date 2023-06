Chris Hemsworth plonge dans sa transformation vilaine dans Furiosa

Chris Hemsworthconnu pour ses rôles de Thor dans l’univers cinématographique Marvel et dans le Extraction franchise cinématographique, est sur le point de relever un nouveau défi dans le prochain film Furiosa. Servant de préquelle au très acclamé Mad Max: Fury Road, Furiosa verra Hemsworth dépeignant un personnage méchant, s’écartant de ses rôles héroïques habituels. L’histoire du film tourne autour d’une jeune Furiosa, qui se retrouve arrachée à sa maison, le Green Place of Many Mothers, et poussée dans les griffes d’une horde de motards dirigée par l’impitoyable Warlord Dementus. Alors que Furiosa navigue dans le dangereux Wasteland, elle croise Immortan Joe, le dirigeant tyrannique de la Citadelle, et s’empêtre dans la lutte de pouvoir entre les deux dirigeants.

Dans une récente interview avec EW, Hemsworth a partagé son expérience de préparation pour le rôle dans Furiosa. Initialement incertain quant à la représentation d’un méchant, Hemsworth a admis ressentir un sentiment d’appréhension à mesure que le projet se rapprochait. Cependant, alors qu’il s’immergeait dans l’état d’esprit du personnage, une percée s’est produite, menant à l’une des expériences les plus enrichissantes de sa carrière. Hemsworth a également exprimé son admiration pour la vision créative du réalisateur George Miller, soulignant que Furiosa capture l’essence de la Mad Max univers avec sa grandeur et ses éléments d’un autre monde.

« C’est massif et d’un autre monde et tout ce que vous attendez du monde de Mad Max », a déclaré Hemsworth. « [Miller] a réussi à faire quelque chose d’inattendu, qui m’a époustouflé. » « Je n’étais pas sûr de ce que j’allais faire », a poursuivi Hemsworth. « Cela commençait à devenir effrayant à mesure que je me rapprochais du tournage. Puis, tout d’un coup, ça a cliqué, et ce fut l’une des meilleures expériences que j’ai eues. »

Furiosa emmène le public dans un voyage de 15 ans

Furiosa est réalisé par George Miller, connu pour ses précédents travaux sur Mad Max : Fury Road. Co-écrit par Nico Lathouris, le scénario promet d’offrir une expérience fraîche et distincte aux téléspectateurs. Bien qu’il maintienne des liens avec son prédécesseur, Miller a précédemment souligné que Furiosa apportera une foule de différences. Un départ notable est la durée prolongée de l’histoire, qui s’étend sur 15 ans. Cet arc narratif étendu le distingue de Route de la fureurqui s’est déroulée sur une période compacte de trois jours et deux nuits.

« Tout ce que je peux dire sur mon enthousiasme à l’idée de le faire, c’est que c’est vraiment excitant, car même s’il s’agit certainement de ce monde de Fury Road, il y a aussi beaucoup de différences dont nous avons parlé », a révélé Miller. « , c’est particulièrement familier. Et la plus grande différence est probablement la durée. Fury Road s’est déroulé sur trois jours et deux nuits et celui-ci se déroule sur 15 ans. Donc, c’est une saga. »

Anya Taylor-Joy, reconnue pour ses performances dans L’homme du nord et Le film Super Mario Bros.prend le rôle d’un jeune Imperator Furiosa, interprété par Charlize Theron dans Route de la Fureur. À ses côtés, un ensemble d’acteurs dont Tom Burke, Nathan Jones, Angus Sampson, Quaden Bayles, Daniel Webber et Lachy Hulme. Furiosa sort en salles le 24 mai 2024.