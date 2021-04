Chris Hemsworth peut appeler Mel Gibson pour obtenir des conseils sur Mad Max avant de filmer Furiosa

Mad Max prequel, Furiosa, est sur le point d’être le plus grand tournage de film de l’histoire de l’Australie, et la star Chris Hemsworth a admis qu’il ressentait « beaucoup de pression » pour rendre la franchise fière. En fait, avant que la pression ne devienne trop forte, l’acteur a maintenant dit qu’il pourrait donner Mad Max conduire Mel Gibson un appel à conseils sur la meilleure façon de perpétuer l’héritage, révélant que son rôle dans le projet est un rêve d’enfance devenu réalité.

« C’est quelque chose dans lequel je vais mettre mon cœur et mon âme parce que c’est vraiment pour moi, de tout ce que j’ai fait, le plus grand moment de pincement parce que j’ai grandi en le regardant. »

Créé par George Miller et Byron Kennedy, Mad Max a commencé en 1979, avec Mel Gibson dans le rôle du personnage principal, un policier dans une future Australie qui connaît un effondrement de la société en raison de la guerre et de graves pénuries de ressources. Gibson continuerait à jouer dans deux films de suivi, Mad Max 2 en 1981, et Mad Max au-delà du Thunderdome en 1985, avant d’être refondu avec Tom Hardy pour 2015 Mad Max: Fury Road. Bien sûr, Gibson reste un incontournable de la série malgré son remplacement, et Chris Hemsworth serait sage de demander à l’acteur comment aborder au mieux le prochain chapitre du conte australien post-apocalypse.

Détails du rôle de Hemsworth dans Furiosa n’ont pas encore été révélées, mais une fuite récente affirme que le Thor star jouera un personnage nommé Dementus, qui est décrit comme un homme dans la trentaine à la quarantaine, est « d’une beauté à couper le souffle » et possède « un visage d’ange, marqué par un front profond blessé cousu avec des agrafes chromées brillantes. »

Le réalisateur de retour George Miller se prépare à commencer le tournage Furiosa en Nouvelle-Galles du Sud en 2022 et a récemment félicité les gouvernements respectifs pour leur soutien au projet. « Le soutien des gouvernements fédéral et de la Nouvelle-Galles du Sud a été essentiel. Ils ont permis au film d’être éclairé en vert, tourné en Australie et que la production soit basée dans notre État d’origine », a déclaré Miller dans un communiqué.

Furiosa aura lieu bien avant les événements de Route de la fureur, suivant le guerrier rebelle titulaire, et explorant l’origine du personnage bien avant qu’elle ne devienne l’exploitante inspirante d’Immortan Joe’s War Rig et s’associe à Mad Max Rockatansky de Tom Hardy. George Miller revient pour co-écrire, diriger et produire le projet aux côtés de son partenaire de production de longue date, nominé aux Oscars, Doug Mitchell.

Le gambit de la reine La star Anya Taylor-Joy a été choisie pour jouer le rôle de la version plus jeune de Furiosa, succédant à Mad Max: Fury Road star Charlize Theron. « J’ai été étonné par cet esprit incroyable de George Miller. C’est difficile à mettre en mots », a déclaré Taylor-Joy à propos du film. « Je me sens tellement humble et reconnaissant. Je pense que la première chose que j’ai pensé était » Je suis tellement excité de travailler si dur. » Le niveau d’engagement qui a été démontré par ceux qui sont venus avant moi, je m’efforce de le faire correspondre. Cela me rend vraiment excité. J’ai tellement de respect pour les créateurs de ce monde fou et de cette collection de personnages. Je suis ravi de travailler vraiment dur. »

Plusieurs détails concernant l’intrigue du film ont maintenant été publiés, y compris l’idée qu’il s’étendra sur plusieurs années. « Alors que Fury Road s’est déroulé essentiellement sur trois jours et deux nuits, cela se produit sur de nombreuses années », a révélé Miller. Furiosa La sortie est prévue pour le 23 juin 2023. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’ABC Australia.

