Chris Hemsworth perfectionne son look d’entraînement des années 80 sur l’ensemble Thor: Love and Thunder

Chris Hemsworth arbore un ensemble assorti de bandes de sueur de style années 80 dans de nouvelles images des coulisses de la suite de MCU Thor: l’amour et le tonnerre, alors que le dieu du tonnerre continue de démontrer son adoration pour la mode criarde de la décennie emblématique. Ressemblant à un héros de cinéma aux cheveux dorés des années 80 au milieu d’un montage sonore explosif (pensez Danse éclair mais avec de plus gros biceps) Thor et le réalisateur Taika Waititi se penchent clairement de plus en plus dans les manigances infusées des années 1980 qui ont fait leur sortie précédente Thor: Ragnarok un tel délice.

Nouvelles photos de Thor des coulisses de Thor: Love and Thunder! (via Daily Mail: https://t.co/Qr4Sdif01C) pic.twitter.com/aDN8cvygkT – Thor: Nouvelles d’amour et de tonnerre (@lovethundernews) 28 mai 2021

La mode flashy Chris Hemsworth dons est certainement une déclaration, repérée pendant que l’acteur filmait des scènes pour le blockbuster hollywoodien au Centennial Park de Sydney. La nouvelle affinité de Thor pour les garms des années 80 pourrait être due à ses aventures avec le gardiens de la Galaxie, avec Hemsworth récemment repéré portant une veste en cuir de style des années 80 qui évoquait des images de Michael Jackson Polar. Le look est très Star-Lord, suggérant que Thor a dû faire un raid dans la garde-robe de Peter Quill tout en voyageant à travers le cosmos avec l’équipe de super-héros. Si un personnage de Marvel va posséder un ensemble de bandeaux rouges et blancs, c’est Quill.

Le tournage sur Thor 4 est maintenant bien engagé, et bien que peu de détails aient été officiellement confirmés, les images de tournage ont offert une abondance d’indices concernant la direction de la suite de Marvel. Natalie Portman, qui reprendra le rôle de Jane Foster dans le film, a été aperçue en train de filmer ce qui semble être la séquence dans laquelle elle acquiert les pouvoirs du dieu du tonnerre, et utilise même Mjölnir, ce que l’actrice n’a pas été timide. de discuter.

« Je ne peux pas vous dire grand-chose. Je suis vraiment excité », a déclaré Portman précédemment. « Je commence à m’entraîner, à avoir des muscles. S’il peut y avoir tous ces super-héros féminins, plus ils sont nombreux, mieux c’est. J’essaie de penser – c’est basé sur le roman graphique de The Mighty Thor . Elle subit un traitement contre le cancer et est un super-héros sur le côté. » L’actrice a même répondu fièrement à savoir si elle parviendrait à manier le marteau convoité dans le film en disant: « Je le fais, je le fais. »

En plus de quelques changements majeurs pour une Jane Foster de retour, Thor: l’amour et le tonnerre est prêt à ramener plusieurs visages familiers de l’univers cinématographique Marvel, notamment Chris Pratt, Dave Bautista et le reste de la gardiens de la Galaxie, Valkyrie de Tessa Thompson, Jaimie Alexander dans le rôle de Lady Sif et même les artistes amateurs de 2017 Thor: Ragnarok, y compris Matt Damon, Luke Hemsworth et Sam Neill qui seront rejoints par Melissa McCarthy en tant que fausse version de Hela.

Si cela ne suffisait pas déjà, lauréat d’un Oscar et Le Chevalier Noir La star Christian Bale est également à bord en tant que méchant Gorr the God Butcher, un guerrier extraterrestre dont la haine des dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace. Bale sera rejoint par son compatriote lauréat d’un Oscar, Russell Crowe, qui a récemment été révélé jouer Zeus, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations sur le fait qu’Hercules figurera également.

Thor: l’amour et le tonnerre devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Ces images nous parviennent avec l’aimable autorisation du Daily Mail.

