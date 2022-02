Chris Hemsworth participerait au spin off de Mad Max en tant que méchant

Warner Bros.

Furiosa est le projet mettant en vedette Anya Taylor-Joy qui élargit l’univers soulevé dans le film Mad Max : Fury Road et ajouterait maintenant l’interprète de Thor. Des détails!

© GettyChris Hemsworth

Chris Hemsworth est devenu célèbre dans le monde entier grâce à sa version de Thor dans le Univers cinématographique Marvel où peu à peu il gagnait du terrain au sein de la franchise la plus importante de l’industrie hollywoodienne aujourd’hui. Le dieu du tonnerre est aujourd’hui l’un des visages les plus importants du MCU et il en est déjà à son quatrième film solo qu’il enregistre actuellement : amour et tonnerre. Maintenant, nous découvrons un autre projet dans la vie de cette idole.

On parle du spin off du film Mad Max: Fury Roadintitulé furieux et mettant en vedette la talentueuse actrice Anya Taylor Joy. Le film raconte l’histoire du personnage précédemment incarné de main de maître par Charlize Theron. En l’occurrence, il s’agira du passé de cette femme qui avait de grandes responsabilités au sein de l’organisation dirigée par Immortan Joe.

Un spin off qui promet !

Mad Max: Fury Road a été joué par Tom Hardy et dirigé par George Miller. Il est considéré comme l’un des grands joyaux du cinéma d’action et a même reçu une nomination pour le meilleur film aux Oscars. Il n’est pas étonnant que cet univers s’étoffe d’autres bandes autour d’une histoire post-apocalyptique et assez dérangeante.

Puis l’interprète Thor serait un méchant dans ce nouveau film qui aura George Miller de retour dans le fauteuil du réalisateur. parler sur le podcast Chèque en blanc avec Griffin et Davidle journaliste Kyle Buchanan a assuré que le projet est en cours et qu’Hemsworth donnerait vie à l’un des méchants de la bande appelé dr dément. La source est fiable car c’est un professionnel proche de la production de furieux.

dr dément C’est un nom qui s’inscrit bien dans la mythologie de Mad Max qui a su avoir Toecutter, Lord Humungus et Auntie Entity comme antagonistes. Chris Hemsworth Il a une belle opportunité si cette version finit par se confirmer et que l’Australien accède à une nouvelle franchise importante à Hollywood. Les noms derrière ce projet sont passionnants !

