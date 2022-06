Chris Hemsworth partage ses remerciements avec les fans pour avoir montré que Thor est « toujours digne »

Chris Hemsworth a prolongé son mandat en tant que Thor avec son quatrième film solo, Thor : Amour et tonnerre. Alors que Chris Evans et Robert Downey Jr ont raccroché leurs costumes respectifs en tant que Captain America et Iron Man dans Avengers : Fin de partie, le dieu du tonnerre passe à la phase suivante du MCU en tant que l’un des acteurs les plus anciens de la franchise. Avant la sortie du nouveau film, Hemsworth a partagé une publication sur Instagram, remerciant les fans qui lui ont fait sentir que Thor « est toujours digne ».

Thor a fait ses débuts en 2011, le troisième des Avengers qui finiraient par se tenir côte à côte et affronter Thanos dans la première partie de Fin du jeu’la bataille finale. Depuis, il a survécu à ce que beaucoup appellent encore le pire film du MCU, Thor: Le Monde des Ténèbres, de voir sa popularité monter en flèche sous la direction de Taika Waititi dans Thor : Ragnarok. Maintenant, alors qu’il cherche à répéter ce succès et à faire à nouveau de Thor un vendeur d’un milliard de dollars, Chris Hemsworth a montré son appréciation avec un message de remerciement pour le soutien sans fin des fans au héros MCU.

« Pendant plus d’une décennie, vous nous avez montré que Thor est toujours digne. Nous sommes humbles et reconnaissants envers vous tous qui avez fait partie de cet incroyable voyage. Nous avons hâte que vous voyiez Thor : Amour et tonnerre en salles le 8 juillet. »

Le message comprend un aperçu des coulisses de Thor : Amour et tonnerre, qui agit également comme une histoire rétrospective du personnage et de ses apparitions précédentes dans le MCU qui l’ont conduit là où il se trouve maintenant. Ce fut un voyage long et émouvant, et ce n’est clairement pas encore terminé.

Thor reviendra-t-il dans un futur film MCU ?

Jusqu'à présent, tout l'accent est mis sur la sortie de Thor : Amour et tonnerre pour toute personne impliquée dans la production de trop considérer ce que l'avenir peut apporter au personnage de Hemsworth. Alors que l'acteur et le réalisateur Taika Waititi ont joué timidement sur ce que l'avenir réserve à Thor après le film, il est clair qu'ils aimeraient tous les deux être impliqués dans un autre film ensemble. Avec Kevin Feige qui aurait élaboré la prochaine décennie de la feuille de route du MCU, il est possible que le sort de Thor soit déjà scellé, bien que nous n'en sachions pas le résultat avant un petit moment.





Bien que de nombreuses stars de Marvel l’aient souligné, elles ne peuvent pas continuer à jouer leur rôle pour toujours, et quelque part le long de la ligne, il doit y avoir une fin à leurs histoires. Hemsworth a précédemment déclaré qu’il ne savait pas encore si Thor : Amour et tonnerre sera son dernier film MCU ou non, mais on pourrait penser qu’à moins de la mort de Thor aux mains de Gorr le dieu boucher, son temps en tant que « le vengeur le plus fort » n’est peut-être pas encore tout à fait terminé.

Thor : Amour et tonnerre arrive dans les cinémas la semaine prochaine et contrairement à la bataille au box-office de cette semaine entre Elvis et Top Gun : Mavericklaissera tout achèvement loin derrière lorsqu’il prendra la première place sur le graphique.