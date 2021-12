Chris Hemsworth partage les premières images de Snowy d’Extraction 2

Chris Hemsworth a partagé quelques images « glacées » de Extraction 2. Le film est actuellement en production depuis deux semaines, et Hemsworth a décidé de donner aux fans un aperçu de ce que Extraction 2 ressemblera. Et cela contraste complètement avec le premier film. Extraction se déroule dans le Bangladesh tropical mais a été tourné en Inde. Extraction 2, cependant, a troqué l’humidité en faveur de la neige lors de son tournage à Prague, en République tchèque. L’étalonnage des couleurs a également été modifié du jaune au bleu. Vous pouvez consulter les images ci-dessous.

Chris Hemsworth a partagé les images sur son Instagram avec la légende : « La deuxième semaine d’Extraction 2, voici quelques clichés glacés. » La première photo montre un Hemsworth battu au sommet d’un train. Ses cheveux ont l’air bien. La deuxième image a fait fléchir Hemsworth avec le réalisateur Sam Hargrave. Le duo a récemment publié une vidéo confirmant que Tyler Rake a survécu aux événements de Extraction.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Deux choses sont très différentes du dernier film, une – très très froide. Deux – je suis en vie. Comment ? Vous devrez le découvrir. Regardez le film. Restez à l’écoute. »

Les fans attendent des réponses de Extraction 2. En particulier, comment un homme peut-il survivre après avoir reçu une balle dans le cou et être tombé dans une rivière ? Je suppose que nous le saurons quand le film sortira. Extraction a fait ses débuts sur Netflix l’année dernière et a pris le monde d’assaut. Il présentait certaines des meilleures séquences d’action produites par Hollywood de mémoire récente et a reçu des critiques majoritairement positives de la part des critiques. Cependant, certains ont dit qu’il privilégiait les cascades plutôt qu’une bonne histoire. Mais les fans n’en avaient rien. Extraction est devenu l’un des plus gros succès du service de streaming et, comme prévu, une suite a été jugée inévitable.

Extraction suit un mercenaire blasé, Tyler Rake (Chris Hemsworth), qui a pour mission de sauver le fils d’un baron de la drogue indien de son rival bangladais. Extraction a été écrit par Joe Russo et réalisé par le coordinateur des cascades de longue date de Marvel, Sam Hargrave. Aux côtés de Chris Hemsworth en tête, le film mettait également en vedette Rudraksh Jaiswal, Randeep Hooda, David Harbour, Golshifteh Farahani et Pankaj Tripathi. Après le succès colossal de Extraction, une suite a été rapidement éclairée et, selon les créateurs, Netflix prévoit tout un univers partagé avec des retombées et tout le reste Extraction.

Nous savons maintenant que Tyler Rake est vivant. Ce que nous ne savons pas, c’est si le prochain Extraction 2 sera une suite ou une préquelle. Selon Joe Russo, cela pourrait être les deux.

« J’ai commencé à écrire la suite (prequel ?) Il y a trois semaines. C’est un personnage formidable pour lequel écrire, avec une performance fantastique de Hemsworth. Donc, cela facilite mon travail. à la fois émotionnellement et physiquement. »

Qui sait? Peut-être que nous verrons l’une des missions passées de Rake dans des flashbacks. Extraction 2 est actuellement en train de tourner en Europe après que les restrictions de COVID-19 ont forcé les réalisateurs à abandonner leur projet de tourner le film en Australie. Le film envisage une date de sortie en 2023 et sera diffusé exclusivement sur Netflix. Espérons que les acteurs et l’équipe de Extraction 2 livrez un autre thriller d’action exceptionnel avec des cascades viscérales et époustouflantes comme le premier film.





La séance d’entraînement d’Extraction 2 donne à Chris Hemsworth l’air maigre et méchant La star d’Extraction 2, Chris Hemsworth, a partagé une image d’entraînement généralement intense tout en confirmant que la suite de Netflix commencera bientôt à tourner.

Lire la suite





A propos de l’auteur