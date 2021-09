Chris Hemsworth partage le secret de ses bras massifs dans Thor: Love and Thunder

Je veux des armes comme Thor : Amour et Tonnerre la star Chris Hemsworth ? Eh bien, ça va faire mal, comme le démontre une vidéo d’entraînement partagée récemment par l’acteur lui-même. Hemsworth s’est tourné vers les médias sociaux pour partager un clip complet d’un entraînement intense des bras qu’il a utilisé pour produire l’ensemble bestial d’armes à feu et de pythons de Thor, et franchement, cela ressemble à de l’agonie.

« Entraînement à l’occlusion. Bienvenue à l’entraînement à l’occlusion avec @rossedgley En limitant le flux sanguin et l’oxygène, les muscles sont obligés de travailler plus fort sur une période de temps plus courte et un tas d’autres trucs de « science du sport » se produisent. Fondamentalement, c’est l’un des entraînements les plus inconfortables. méthodes que j’ai expérimentées, mais qui font partie du casse-tête de la croissance des bras de Thor pour qu’ils ressemblent aux jambes d’un cheval de course. N’essayez pas cela à la maison à moins d’avoir vous-même un gourou professionnel de la douleur comme Ross @centrfit #thorloveandthunder. «

Chris Hemsworth est devenu bien connu pour son physique colossal et les efforts qu’il a déployés pour donner vie au dieu du tonnerre dans l’univers cinématographique Marvel, efforts qui lui ont clairement causé du tort. Tous ces trucs de « science du sport » auxquels l’acteur fait référence ont clairement fonctionné pour lui, les images montrant à quel point Hemsworth s’est engagé dans la représentation physique du super-héros asgardien.

Hemsworth n’est cependant pas le seul membre du Thor : Amour et Tonnerre jeté pour mettre son corps à l’épreuve pour la suite de Marvel, avec Natalie Portman révélant récemment qu’elle aussi avait frappé la salle de gym pour son retour en tant qu’intérêt amoureux Jane Foster. « C’était vraiment amusant », a révélé Natalie Portman à Vanity Fair. « J’ai travaillé avec une entraîneuse, Naomi Pendergast, pendant, je pense, quatre mois avant le tournage, puis évidemment tout au long du tournage. C’était très physique, donc c’était beaucoup de travail à la fois d’agilité et de force. » Elle a ajouté plus tard: « Cela vous aide vraiment à entrer dans le personnage, et cela a définitivement changé ma façon de bouger. Vous marchez différemment; vous vous sentez différent. Je veux dire, c’est tellement fou de se sentir fort pour la première fois de ma vie. «

Alors que les détails de l’intrigue pour Thor : Amour et Tonnerre restent largement secrets, nous savons que Portman aura besoin de tout le muscle qu’elle peut rassembler, son rôle devant être beaucoup plus … super-héroïque qu’auparavant. L’actrice a précédemment commenté le retour de son personnage, confirmant qu’elle s’habillera comme Le puissant Thor, et que sa version de Thor partagera l’écran avec celle de Chris Hemsworth, « Il y a toujours l’autre Thor – le Thor original. » Portman a même depuis révélé qu’elle maniera le marteau convoité du dieu du tonnerre, Mjölnir, dans le film avec l’actrice proclamant fièrement: « Je le fais, je le fais », en réponse à la question de savoir si Foster peut s’approprier l’arme. .

Aux côtés de Hemsworth et Portman, Thor : Amour et Tonnerre mettra en vedette Christian Bale dans le rôle du méchant Gorr le dieu boucher, le retour du gardiens de la Galaxie, Valkyrie de Tessa Thompson, Lady Sif de Jaimie Alexander et Russell Crowe, qui rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que Zeus. Thor : Amour et Tonnerre devrait sortir sur les écrans le 6 mai 2022. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Chris Hemsworth.

Sujets : Thor 4, Thor