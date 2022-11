Chris Hemsworth partage des images inédites de Thor: Love and Thunder ‘Training’

Il semble qu’il y a longtemps Thor : Amour et tonnerre arrivé dans les cinémas pour un accueil peu spectaculaire. En tant que l’un des films MCU les moins bien notés, le retour de Chris HemsworthGod of Thunder était moins une tempête parfaite qu’un week-end pluvieux. Cependant, Hemsworth a certainement mis des heures à se mettre en forme en tant que Thor, et son alter-ego à l’écran avait également son propre entraînement puissant afin de « passer de papa bod à god bod ». Maintenant, Hemsworth a partagé des images inédites de ses scènes d’entraînement, qui incluent des mouvements très intéressants.





Alors que Panthère noire : Wakanda pour toujours souffle actuellement le box-office, il semblait que Hemsworth pensait que c’était le bon moment pour rappeler à tout le monde ce dont nous avons été témoins cet été, même si certains fans de MCU ne seraient probablement pas trop prompts à vouloir revenir en arrière et revoir le film. Cependant, les images partagées par Hemsworth sont peut-être aussi bonnes que tout ce qui a fait partie du montage final du film, et bien que certaines variantes aient été incluses dans le montage d’entraînement, voir Thor fléchir ses muscles pour se remettre en forme a un certaine valeur sous quelque forme que ce soit.

FILM VIDÉO DU JOUR

Thor : Amour et tonnerre n’était certainement pas le grand film à succès que tout le monde attendait compte tenu du fait qu’il avait réuni Hemsworth avec le réalisateur Taika Waititi et devait atteindre les mêmes sommets que Thor : Ragnarok, qui est considéré comme l’un des meilleurs du MCU. Au lieu de cela, le film était un méli-mélo de blagues, un méchant sous-utilisé dans Gorr the God Butcher de Christian Bale, un tour de Russell Crowe dans le rôle de Zeus qui ne semblait servir que de configuration pour l’introduction d’Hercule et le retour de Natalie Portman, qui s’est avéré être l’une des meilleures parties de la suite.





Natalie Portman a apporté le tonnerre au MCU

Studios Marvel / Disney

Le retour de Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster a été l’un des plus grands moments de Thor : Amour et tonnerre. Bien que ce ne soit pas simplement Jane qui soit apparue dans le film, mais après une rencontre avec Mjolnir, elle s’est transformée en Mighty Thor, ce qui signifie que Portman doit elle-même suivre une formation excessive pour se mettre en forme pour le rôle. Au moment où elle a dit de son retour:

« C’était vraiment amusant. J’ai travaillé avec une entraîneuse, Naomi Pendergast, pendant, je pense, quatre mois avant le tournage, puis évidemment tout au long du tournage. Nous avons fait beaucoup de musculation et beaucoup de shakes protéinés— un entraînement de poids lourds que je n’ai jamais fait auparavant. Bien sûr, je n’ai jamais vraiment cherché à devenir volumineux. C’était très physique, donc c’était beaucoup de travail d’agilité et de force. » Elle a ajouté plus tard dans la même interview : « Ça t’aide vraiment à entrer dans le personnage, et ça a définitivement changé ma façon de bouger. Tu marches différemment, tu te sens différent. Je veux dire, c’est tellement fou de se sentir fort pour la première fois de ma vie . »

Ce que l’avenir réserve exactement à Thor n’a pas encore été révélé, mais avec Thor 5 déjà sur les cartes, beaucoup espèrent que sa prochaine sortie parviendra à reprendre une partie du Thor : Ragnarok magie, et ne conduit pas le dieu du tonnerre à sortir avec un gémissement plutôt qu’un bang.