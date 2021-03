Chris Hemsworth parle de Chris Pratt et de son improvisation

« Thor: Amour et tonnerre« Tourne actuellement en Australie, comptant encore sur Taika waititi en tant que réalisateur et scénariste après son arrivée dans la franchise en 2017 avec «Ragnarok». Ces dernières années, nous avons assisté à un grand changement dans le développement de la personnalité du dieu du tonnerre, qui en «Fin du jeu»A été fortement affecté par sa rencontre avec Thanos après avoir cliqué sur « Guerre de l’infini».

De plus, la mort de Loki, Heimdall et la moitié des Asgardiens pèsent sur ses épaules, il n’est donc pas surprenant qu’il ait décidé de faire une pause et de se lancer dans une nouvelle aventure avec le « gardiens de la Galaxie», Malgré les frictions évidentes avec Star-Lord.

Confirmation de Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista Oui Bradley Cooper sur la bande de Waititi indique clairement que les gardiens auront du poids dans l’intrigue de ce nouvel épisode, quelque chose qui était prévu la dernière fois que nous avons vu ces personnages et que Hemsworth a partagé quelques impressions à ce sujet dans une interview récente.

Lors d’une conversation avec GQ, l’acteur australien a de nouveau parlé de son travail aux côtés de Pratt, n’offrant que des mots flatteurs en sa faveur, exprimant principalement sa surprise devant les capacités de son compagnon de casting dans les moments humoristiques et sa capacité d’improvisation.

Ce mec est incroyablement impressionnant avec la spontanéité, l’humour et les choses qu’il invente. C’est tellement drôle, inspirant et intimidant.

Les paroles de Hemsworth ils ne sont pas surprenants. Bien avant qu’il ne devienne célèbre en tant que star de cinéma, Pratt a réussi à se faire un nom grâce à ses talents de comédien dans la série « Parcs et loisirs« , Dans lequel elle a joué Andy Dwyer, personnage initialement prévu comme temporaire.

Il n’y a pas encore de détails sur l’étendue de la présence des Gardiens dans le film, mais comme les acteurs ont terminé le tournage relativement rapidement, cela suggère que leur apparition ne se limiterait qu’au premier acte du film pour se connecter avec la fin de « Fin du jeu». « Amour et tonnerre« Le retour de Natalie Portman Oui Tessa Thompson, en plus d’inclure dans sa distribution Balle chrétienne comme un méchant. Sa première est prévue pour février 2022.