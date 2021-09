Chris Hemsworth ne montre aucune pitié pendant la transition de Thor dans la vidéo d’entraînement d’Extraction 2

Chris Hemsworth a le corps d’un dieu. Littéralement. Il en a joué un à l’écran dans plusieurs films de Marvel Cinematic Universe. Mais garder ce physique divin demande beaucoup de travail. Tous les rôles ne nécessitent pas le même type de travail pour Hemsworth, mais l’acteur australien a montré qu’il est prêt à faire tout ce qu’il faut pour un rôle, alors qu’il se prépare à tourner la suite de Extraction.

Rôles récents de Hulk Hogan dans un biopic sur la légende de la lutte et un retour à son rôle le plus célèbre en tant que dieu du tonnerre dans Thor : Amour et Tonnerre, qui présente Thor à nouveau en parfait état après avoir passé de manière hilarante une grande partie de Avengers : Fin de partie dans un gros costume, ont amené Hemsworth à prendre plus de masse musculaire que jamais. Mais pour préparer son nouveau film, Extraction 2, Hemsworth a dû changer de type d’entraînement. Au lieu de soulever des charges lourdes, l’acteur se concentre sur des exercices de cardio et de poids corporel dans le but de se pencher et d’affiner sa forme fonctionnelle.

Dans une publication récente sur Instagram, l’acteur a partagé une séance d’entraînement récente, montrant ses progrès dans sa routine de remise en forme alors qu’il s’éloigne de son Thor poids. Tout en exhibant ses abdos déchiquetés en même temps. C’est clairement une routine avancée.

Dans la poste, Chris Hemsworth déclare : « Passer d’un entraînement aux poids lourds à des mouvements fonctionnels beaucoup plus axés sur le poids du corps en se concentrant sur l’agilité, la force et la vitesse. Essayez ce petit entraînement et laissez les poumons crier grâce ! » (Les poumons de cet auteur crient à la pitié rien qu’en regardant l’entraînement !) La liste d’entraînement est impressionnante.

Ronde de boxe de 3 minutes (cardio)

50 squats (bas du corps)

40 assis (mobilité)

20 répétitions pour chaque exercice (de base)

25 pompes (haut du corps)

Repos 2 minutes 4 séries au total

L’entraînement a été spécialement conçu pour les besoins de Hemsworth par une équipe de l’application de fitness de l’acteur Centr. L’équipe de Centr conçoit tous les entraînements spécifiques de Hemsworth pour toute sa préparation de film ainsi que ses entraînements quotidiens. Alors que Hemsworth est habitué à une préparation de film épuisante après une décennie entière dans l’univers cinématographique Marvel, l’expansion Extraction univers pourrait être son plus exigeant physiquement. Le premier film comprenait une séquence d’action capturée en une seule prise de vue continue d’une durée de 12 minutes, connue sous le nom de « Oner ».

« Il dit que c’est l’une des choses les plus difficiles qu’il ait jamais faites pour un film », a déclaré le réalisateur Sam Hargrave au magazine Men’s Health. « Et aussi en forme qu’il soit, la forme physique est très relative. Si quelqu’un court un marathon, il peut avoir du mal à soulever. Si quelqu’un est un sprinteur olympique, il peut ne pas être capable de faire du grappling. Chris est toujours en forme, c’est juste la variété et la quantité de choses qu’il a dû faire – vous montez et descendez les escaliers, vous vous agrippez, vous rampez sur le sol, vous donnez des coups de poing, des coups de pied – ce sont toutes des façons très différentes de en utilisant votre corps. Dans l’ensemble, c’était juste très épuisant, mais il s’est entraîné dur pour cela. » Chris Hemsworth peut ensuite être vu dans Thor : Amour et Tonnerre qui est prévu pour une sortie en mai 2022.

Sujets : Extraction 2, Extraction, Thor