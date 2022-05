Chris Hemsworth invite les fans pour la bande-annonce de Thor: Love and Thunder et dit « Ça va vous époustoufler »

La bande-annonce officielle de Thor : Amour et tonnerre tombera sur Internet lundi. Et avec tout le battage médiatique entourant le scénario intense mais humoristique du film et de l’ensemble, il va certainement battre des records d’audience. Maintenant, l’acteur Chris Hemsworth, qui joue Thor dans le 29e Univers cinématographique Marvel film, a rejoint pour donner un dernier coup de pouce à la bande-annonce via une vidéo Instagram.

Invitant les fans à regarder la bande-annonce demain, Hemsworth a partagé des mots aimables et enthousiastes sur son expérience avec le film. Hemsworth a déclaré dans la vidéo :

Grosse grosse annonce. La bande-annonce officielle de Thor : Love and Thunder sort demain. Ne le manquez pas; faites passer le mot, répandez l’amour. Cette bande-annonce va vous époustoufler !.

Parlant à quel point il est fier de l’expérience et partageant son enthousiasme à l’idée de la partager avec ses fans, Hemsworth a ajouté :

FILM VIDÉO DU JOUR

C’est quelque chose dont je suis tellement, tellement fier. Ce film est incroyable. J’ai hâte que les fans le voient. C’est la plus grande chose sur laquelle j’ai jamais eu le plaisir et l’honneur de travailler, et j’ai hâte que vous la voyiez.

Plus tôt, un teaser officiel a été publié pour Thor : Amour et tonnerre, qui a montré la prochaine phase de Thor dans la franchise après avoir cédé sa royauté à Valkyrie et rejoint les Gardiens de la Galaxie. Le teaser a immédiatement laissé entendre que Thor finirait par suivre son propre chemin au début du film, essayant de trouver son nouveau but. Cependant, la bande-annonce officielle contiendra probablement plus de sa dernière quête, alors qu’il affronte un nouvel ennemi et retrouve un ancien allié.

Thor : Amour et tonnerre pour révéler Gorr le dieu boucher







Gorr, le dieu boucher, est celui que les fans rechercheront avec le plus d’enthousiasme lorsque la bande-annonce sortira demain. L’antagoniste emblématique de la bande dessinée qui tue Dieu a été décrit plus tôt par le réalisateur Taika Waititi comme le meilleur méchant de tous les temps dans le MCU. Et pour couronner le tout, Christian Bale, le favori des fans, incarne Gorr. Christian Bale, lauréat d’un Oscar, a été confirmé comme le principal antagoniste du film en décembre 2020. Il s’agit de la deuxième aventure de Bale dans les adaptations de bandes dessinées après son passage chez le super-héros de DC Comics Batman dans le célèbre La trilogie du chevalier noir.

D’ailleurs, l’autre attraction de la bande-annonce sera Natalie Portman, qui revient dans son rôle de Jane Foster, cette fois en transition vers le Mighty Thor. Le teaser du film montrait une photo d’elle brandissant le Mjolnir nouvellement réparé, puis une image exclusive montrait Foster assise sur ce qui semblait être un conseil des dieux, y compris Valkyrie et Bast. C’est la troisième sortie de Natalie Portman en tant que Jane Foster. Elle n’apparaissait pas dans Thor : Ragnarok, ce qui impliquait qu’elle avait rompu avec Thor. Waititi l’a ramenée pour Amour et tonnerre, et les fans la verront enfin donner vie à son alter-ego de super-héros.

Thor : Amour et tonnerre sortira le 8 juillet 2022. Réalisé par Taika Waititi, il met en vedette Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Chris Pratt, Christian Bale, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn , Jeff Goldblum et Taika Waititi.





Thor: Love and Thunder obtient un nouveau logo qui rend hommage au lutteur Owen Hart

Lire la suite