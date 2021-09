Chris Hemsworth est dans une forme ridicule avant l’extraction 2

Lorsque Chris Hemsworth tourne pour un prochain film bourré d’action, il est probablement préférable de supposer qu’il va être déchiqueté et filmer pour le Extraction la suite ne fait pas exception. Regardez son régime d’entraînement ici :

Le frère Hemmy, 38 ans, a partagé quelques extraits de sa routine qui est passée de « l’entraînement aux poids lourds » à davantage de mouvements qui se concentrent spécifiquement sur « l’agilité, la force et la vitesse ».

S’adressant à Instagram, il a écrit : « Se préparer pour @netflix Extraction suite. Passer d’un entraînement aux poids lourds à beaucoup plus de mouvements fonctionnels au poids du corps en se concentrant sur l’agilité, la force et la vitesse. Essayez ce petit exercice et laissez les poumons crier grâce ! »

Il a ensuite énuméré les exercices qui comprennent :

Ronde de boxe de 3 minutes (cardio)

50 squats (bas du corps)

40 assis (mobilité)

20 répétitions pour chaque exercice (de base)

25 pompes (haut du corps)

Repos 2 minutes 4 séries au total

Il suffit de penser à le faire quatre fois, merci.

Le tournage du deuxième volet devrait commencer cet automne après le succès du premier film qui est rapidement devenu le film original le plus regardé de Netflix.

S’exprimant lors d’un panel de 2020 à la convention brésilienne de la bande dessinée CCXP, l’écrivain Joe Russo a déclaré: « L’intention est de commencer à faire tourner les caméras sur Extraction 2 à l’automne prochain.

Chris [Hemsworth] est un gars occupé, nous devons donc déterminer son emploi du temps, mais c’est l’intention pour le moment. »

Ne donnant pas trop, Joe – qui est la moitié des célèbres frères Russo – a poursuivi: « Je ne vais toujours pas m’engager parce que je pense que c’est plus excitant de surprendre les gens.

« Mais je dirai ceci : nous travaillons à la construction d’un univers de films qui pourraient potentiellement explorer certains des autres personnages du premier film et de nouveaux personnages, et voir plus d’interactions historiques entre les personnages.

« Donc, si vous êtes intéressé par le personnage de David Harbour, vous pourrez peut-être le voir dans un futur Extraction film. »

Chris – qui joue Tyler Rake dans le film d’action – a également taquiné le fait qu’il serait heureux de faire « un autre couple » de suivis.

Faisant la révélation en remportant un People’s Choice Award pour la star de cinéma d’action de 2020, il a déclaré: « Nous voulions faire un film différent, unique, passionnant, plein d’action mais qui a repoussé les limites. Et je pense que nous y sommes parvenus. Rien de tout cela n’était possible sans votre soutien.

« Alors je vous suis éternellement redevable, je vous aime les gars, vous êtes les plus grands…