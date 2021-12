Chris Hemsworth est clair quand il s’éloignera de Thor et Marvel

Après une année 2021 riche en avant-premières, dans laquelle il lui reste encore quelques productions à lancer, Marvel a déjà prévu son calendrier 2022. Et, parmi les prochains arrivants, il y a Thor : Amour et Tonnerre, le quatrième volet de ce personnage qui est joué par Chris Hemsworth. Connu pour être membre des Avengers, le dieu d’Asgard aura désormais un compagnon dans ses combats.

Thor : Amour et Tonnerre C’est l’un des films Marvel les plus attendus car c’est le grand retour de Chris Hemsworth. L’acteur se lancera dans les aventures du dieu du tonnerre pour la huitième fois de la franchise, devenant l’un des artistes qui est apparu le plus souvent dans un long métrage MCU. L’interprète a fait quatre apparitions avec The Avengers et quatre en solo, en comptant celui qui sortira l’année prochaine.

À tel point que, compte tenu de sa longue liste en tant que membre de Marvel, Chris Hemsworth il a été interrogé sur son avenir dans l’étude. Dans une récente interview, on lui a demandé s’il jouerait Tom Holland et signerait pour trois autres films. « Combien de Spider-Man a-t-il fait ? Il est un peu derrière moi. Je pense qu’il en a fait trois. J’ai fait six ou sept Thors, alors peut-être. Tant qu’ils m’acceptent, j’apparaîtrai», a-t-il commencé à expliquer.

Puis Hemsworth a poursuivi : « Mais j’ai l’impression que cet enthousiasme pour moi pourrait décliner”. C’est-à-dire que l’Australien a tout à fait clair : il restera Thor tant que ses fans et, bien sûr, le studio, continueront à l’accepter. Bien sûr, pour l’instant, le prochain film qui le conduira sur grand écran semble être le dernier de l’histoire de son personnage.

Bien que, bien sûr, et compte tenu du fait qu’il s’agisse de Marvel, tout pourrait changer. On ignore encore exactement ce que l’intrigue de Thor : Amour et Tonnerre, mais tout indique qu’il commencera là où il s’est terminé Avengers : fin de partie. Cela signifie que le caractère de Chris Hemsworth sera avec les Gardiens de la Galaxie. Bien sûr, de la suite du film, on sait peu et rien, il faudra donc attendre sa première pour prédire l’avenir de l’acteur de la franchise.

