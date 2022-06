Chris Hemsworth envisagerait de revenir dans Star Trek 4 en tant que George Kirk

En plus d’apparaître en tant que Thor dans l’univers cinématographique Marvel, Chris Hemsworth a également fait partie de la franchise Star Trek. Après avoir joué le rôle de George Kirk, père du capitaine Kirk de Chris Pine, lors du redémarrage de la propriété de science-fiction en 2009, on a cru à un moment donné qu’il reviendrait pour une autre apparition dans le quatrième film, qui jusqu’à récemment était coincé dans les limbes. . Avec la suite de Star Trek au-delà maintenant potentiellement de retour en jeu, Hemsworth envisagerait certainement de reprendre son rôle si on le lui demandait. Il a dit à Vanity Fair :

« Il a été question que je fasse le film avec Chris Pine à un moment donné. Le scénario a été en quelque sorte assemblé, puis il s’est effondré. Si JJ Abrams m’a appelé demain et a dit ‘Chris Pine et moi voulons le faire’, je’ Je dirais probablement ‘Ouais, allons-y !' » « J’ai été appelé dans le bureau de JJ Abrams. Il n’y avait aucune information sur ce que c’était, je savais que c’était pour Star Trek mais je ne savais pas quel personnage ou quoi que ce soit. Et c’était essentiellement basé sur une audition que j’avais eue pour le rôle principal que Chris Pine avait joué douze mois auparavant… Alors je suis entré et il m’a remis le scénario et j’ai juste lu la scène, et j’ai fait quelque chose de bien. Je me souviens ne pas vraiment comprendre ce à quoi je faisais potentiellement partie, ce qui était une bonne chose. Si j’avais su que ça allait être la relance de Star Trek et devenir le film qu’il est devenu, je suis sûr que j’aurais été beaucoup plus intimidé mais j’avais auditionné un vendredi et ensuite je tournais le lundi. Je n’avais donc pas beaucoup de temps pour traiter ce que c’était.

Star Trek aurait pu aider Chris Hemsworth à obtenir son rôle de Thor

Bien qu’il soit difficile d’imaginer que Chris Hemsworth ne puisse pas trouver son prochain rôle au cinéma, c’est exactement la position dans laquelle il se trouvait après avoir terminé le travail sur Star Trek. Comme il l’a expliqué, ce n’est que des mois plus tard, lorsque le film est sorti, que Hemsworth pense que ses chances de décrocher son rôle dans Marvel sont scellées. Il a continué:

« J’ai tourné Star Trek et puis j’ai eu environ huit ou neuf mois pendant lesquels je n’ai pas pu trouver de travail. Puis le film est sorti et ça m’a donné un certain élan. Et j’avais auditionné pour Thor à quelques reprises – je n’ai pas eu rappel. Puis j’ai eu une autre occasion d’avoir un autre rappel. Star Trek était sorti, Kenneth Branagh l’avait vu. Je pense que cela a aidé à bien des égards. envoyé, ou la cassette, était avec ma mère et moi, et ma mère lisait comme Anthony Hopkins. Je ne sais pas, c’est peut-être sa lecture qui a influencé le vote là-bas.

Chris Hemsworth se prépare maintenant pour la sortie de Thor : Amour et tonnerre le 8 juillet.