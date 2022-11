Chris Hemsworth dit que sa prochaine apparition de Thor devrait être sa dernière

Thor 5 était déjà taquiné alors même que Thor : Amour et tonnerre frapper les cinémas, mais Chris Hemsworth a suggéré que la prochaine sortie de Thor pourrait être sa dernière apparition dans le MCU. En tant que l’un des trois membres fondateurs des Avengers apparaissant toujours dans le MCU, Thor est devenu un vétéran de la franchise, avec Hawkeye de Jeremy Renner et Hulk de Mark Ruffalo. Cependant, rien ne dure éternellement, et même les dieux doivent faire face à leur bataille finale. Pour Hemsworth, ce moment pourrait approcher à grands pas.





Il existe une règle apparemment inévitable dans le MCU. Chaque personnage principal ne peut pas simplement disparaître sans avoir une fin appropriée à son voyage. Pour Iron Man et Black Widow, cela s’est produit lors de leur mort, tandis que Steve Rogers s’est retiré en tant que Captain America après avoir choisi de simplement vieillir et de vivre sa vie. Alors, comment exactement Thor laisserait-il le MCU derrière lui ? Eh bien, après avoir dit précédemment qu’il était prêt à jouer à Thor aussi longtemps qu’ils l’auraient, il semble que Hemsworth ait peut-être changé d’avis. Il a dit à Vanity Fair:

« Oui bien sûr. J’ai l’impression que nous devrions probablement fermer le livre si jamais je le refais, tu vois ce que je veux dire ? J’ai l’impression que cela le justifie probablement. J’ai l’impression que ce serait probablement la finale, mais ce n’est basé sur rien de ce que quelqu’un m’a dit ou sur quelque plan que ce soit. Vous avez cette naissance d’un héros, le voyage d’un héros, puis la mort d’un héros, et je ne sais pas – suis-je à ce stade ? Qui sait? »





Thor va-t-il mourir dans la saga multivers ?

Il est clair que si bon nombre des héros les plus puissants de la Terre ont survécu à la Saga de l’infiniil se peut qu’il n’en soit pas de même pour Saga multivers. Le chemin vers Avengers : Guerres secrètes a été défini, et le multivers pourrait sonner le glas de nombreux personnages et le début de nouveaux ajouts à la franchise Marvel. Thor fera-t-il le sacrifice ultime pour empêcher Kang le Conquérant de gouverner ce monde et tous les mondes ?

On sait très peu de choses à ce sujet pour l’instant, mais il existe déjà plusieurs théories possibles sur la façon dont Thor pourrait faire circuler sa sortie sur les réseaux sociaux. Précédemment, Loki La star Tom Hiddleston a laissé entendre qu’il passerait le flambeau à une nouvelle génération de personnages MCU. Si Kevin Feige et co cherchent à tirer sur la corde sensible comme ils l’ont fait avec Tony Stark Fin du jeu la mort, alors la réunion de Thor avec son frère et Jane Foster à Valhalla pourrait être le moyen de le faire.

Bien sûr, alors que le Thor : Amour et tonnerre fin piqûre que « Thor Will Return » était censé suggérer un nouveau film, en particulier compte tenu de la taquinerie d’Hercule dans la scène de mi-crédits, mais tout cela s’est passé dans un autre film plutôt que dans un film spécifiquement axé sur Thor? Il n’y a qu’une poignée de personnes qui connaissent probablement la réponse à cette question, et comme d’habitude, elles gardent leurs cartes près de leur poitrine pour l’instant. Pour tous les autres, il s’agit simplement de s’asseoir et de regarder l’univers cinématographique Marvel continuer à se dérouler à son rythme.