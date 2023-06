Chris Hemsworth décrit sa rencontre avec Arnold Schwarzenegger comme un « rêve devenu réalité »

Rencontrer une autre star de cinéma d’action Arnold Schwarzenegger était une expérience surréaliste pour Chris Hemsworth. Samedi, Schwarzenegger et Hemsworth étaient au Brésil pour promouvoir leurs projets Netflix respectifs – Schwarzenegger’s FUBAR et Hemsworth Extraction 2 – à l’événement TUDUM du streamer. Avant les festivités, Hemsworth s’était aventuré dans une salle de sport pour s’entraîner, et il est tombé sur Schwarzenegger, qui avait apparemment la même idée. Hemsworth a ensuite partagé une image de la réunion sur Instagram.





« Tu ne sais jamais sur qui tu tomberas au gymnase ! Quel rêve de s’entraîner avec le seul et unique », déclare Hemsworth dans la légende de son message.

« Regardez à quel point vous êtes excité. Les deltoïdes. Les triceps », a répondu Schwarzenegger dans la section des commentaires, qui comprenait également des réponses de célébrités comme Scott Eastwood, Serena Williams et le propre frère de Hemsworth, Luke, notant leur jalousie.

Hemsworth a parlé davantage de la réunion dans une conversation avec People. Alors que Hemsworth est devenu une grande star à part entière, grâce à son travail dans l’univers cinématographique Marvel et d’autres films, il n’est pas au-dessus d’être frappé par certains de ses héros. Il a expliqué à People comment cela ressemblait à un « rêve devenu réalité » lorsqu’il a vu le Terminateur étoile.

« Je ne sais pas ce que c'était pour eux de nous rencontrer », a expliqué Hemsworth. « Mais c'était une sorte de rêve devenu réalité. »





Le tour d’ascenseur Netflix d’Arnold et Chris Hemsworth n’était que de la magie du film

Récemment, Netflix a publié une vidéo promotionnelle mettant en vedette les deux acteurs partageant un ascenseur tandis que Schwarzenegger a présenté des doublures à Hemsworth. En réalité, les deux acteurs n’étaient jamais dans la même pièce, ni même dans le même pays, puisqu’ils ont filmé leur dialogue respectif devant un écran vert. Cela signifiait que les deux ne se rencontreraient toujours pas pour la toute première fois jusqu’à ce moment au gymnase au Brésil, ce qui était très « spécial » pour Hemsworth.

« Nous étions sur des écrans verts dans des pays différents », explique Hemsworth. « Alors pour travailler avec lui, le rencontrer… [he was] aussi courtois et gentil que je l’avais espéré. C’était un moment assez spécial. »

Pendant ce temps, Schwarzenegger sauterait également sur Twitter pour partager une autre photo de la réunion, notant dans son propre tweet, « D’abord, nous obtenons notre pompe, puis nous allons pomper les fans fantastiques au Brésil, [Chris Hemsworth]. Rendez-vous à Netflix Tudum 2023. »

Chez TUDUM, Hemsworth a annoncé que Extraction 2Le succès de Netflix avait tellement plu à Netflix que les pourparlers ont déjà commencé pour un troisième volet de la série de films d’action. Pendant ce temps, il y a plus à venir de Schwarzenegger chez Netflix également, comme l’acteur l’a dit aux fans lors de l’événement. Il a révélé que sa nouvelle série d’action-comédie FUBAR a été renouvelé pour une deuxième saison, et il a taquiné qu’il y aura plus d’action avec plus d’humour à venir dans la saison 2.

Vous pouvez voir les dernières nouveautés de Schwarzenegger et Hemsworth sur Netflix, qui diffuse la série du premier FUBAR et le nouveau film de ce dernier Extraction 2.