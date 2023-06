Chris Hemsworth déclare Furiosa le film dont il est « le plus fier »

L’acteur Marvel Chris Hemsworth a décrit la vedette dans le prochain Mad Max: Fury Road préquelle, Furiosa, la « meilleure expérience » de sa carrière. S’adressant à GQ, Hemsworth a fait l’éloge de l’icône du cinéma George Miller, qu’Hemsworth décrit comme « magistral », l’acteur se sentant ravivé après seulement quelques instants sous la direction du réalisateur oscarisé.





« Je suis arrivé dans ce film épuisé. J’ai pensé : ‘Comment vais-je m’en sortir ?’ Première semaine de répétitions avec [Miller]tout d’un coup, c’était cette relance de mon énergie créative.

Furiosa trouvera Hemsworth dans le rôle du méchant de la pièce, un seigneur de guerre barbu nommé Dementus (ou peut-être encore plus brillamment le Dr Dementus), avec le Thor : Amour et tonnerre star qualifiant le film de celui dont il est « le plus fier » jusqu’à présent.

« [Furiosa is] de loin la meilleure expérience de ma carrière et celle dont je suis le plus fier. Cela m’a fait réfléchir, le travail n’est pas ce qui est épuisant, c’est quel genre de travail c’est, et à quel point j’y suis investi et s’il est difficile de la bonne manière.

Bien qu’il soit surtout connu pour son rôle dans l’univers cinématographique Marvel, Hemsworth a récemment suggéré que son temps dans la grande franchise était peut-être terminé et espère que sa performance dans Furiosa le fera adhérer à d’autres cinéastes de premier plan similaires à George Miller.

« Je suis à la recherche de plus de George Miller. Ou plus de George Miller. S’il m’a.

Furiosa suivra Anya Taylor-Joy en tant qu’Imperator Furiosa

Aux côtés de Chris Hemsworth, Furiosa mettra en vedette Anya Taylor-Joy (The Northman, le film Super Mario Bros.) en tant que version plus jeune d’Imperator Furiosa, le personnage introduit en 2015 Mad Max: Fury Road et joué par Charlize Theron, lauréate d’un Oscar.

« Alors que le monde s’effondre, la jeune Furiosa est arrachée à la place verte de nombreuses mères et tombe entre les mains d’une grande horde de motards dirigée par le seigneur de guerre Dementus », le synopsis officiel de Furiosa lit. « En balayant le Wasteland, ils rencontrent la Citadelle présidée par Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves alors qu’elle met en place les moyens de retrouver le chemin du retour.

Réalisé par George Miller à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Nico Lathouris, Furiosa promet d’être une bête très différente de son prédécesseur. « Tout ce que je peux dire sur mon enthousiasme à l’idée de le faire, c’est que c’est vraiment excitant, car même si c’est certainement de ce monde de Route de la fureur, il y a aussi beaucoup de différences dont nous avons parlé », a révélé Miller. « Encore une fois, c’est particulièrement familier. Et la plus grande différence est probablement la durée. Route de la fureur s’est déroulé sur trois jours et deux nuits et celui-ci sur 15 ans. Donc, c’est une saga.

Avec Tom Burke, Nathan Jones, Angus Sampson, Quaden Bayles, Daniel Webber et Lachy Hulme aux côtés de Hemsworth et Taylor-Joy, Furiosa devrait sortir en salles aux États-Unis le 24 mai 2024 par Warner Bros. Pictures.