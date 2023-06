Chris Hemsworth dans le rôle d’Optimus Prime loué par Transformers One Producer

Le producteur Lorenzo di Bonaventura a expliqué pourquoi l’acteur Marvel Chris Hemsworth prend le relais en tant que voix du leader d’Autobot Optimus Prime de l’icône du doublage Peter Cullen dans la prochaine sortie animée, Transformateurs Un. S’adressant à Collider, di Bonaventura a fait l’éloge des prouesses vocales de Hemsworth et a révélé pourquoi ils jugeaient nécessaire qu’un autre acteur exprime la version plus jeune d’Optimus qui dirigera Transformateurs Un.





« Quand on écoute la voix de Chris Hemsworth pour la première fois, on se dit : ‘Mon Dieu, est-ce qu’il va être un bon Optimus !’ De toute évidence, il commence en tant qu’Orion Pax et vous ne devenez pas Optimus avant un moment, donc il ne joue pas, pendant la majeure partie du film, ce que nous pensons être Optimus, Peter Cullen. »

Comme le dit di Bonaventura, c’est à cause de cette « transition » que Hemsworth a été choisi, avec le Thor la voix de la star évolue vraisemblablement vers celle de Peter Cullen au fil du temps et du personnage.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« C’est donc cette transition, et la voix de Chris a un timbre qui… il est logique que Peter Cullen prenne le relais de cette voix, si vous le voulez bien, ce qui est vraiment génial, les fans vont vraiment se sentir bien. »

Réalisé par Josh Cooley et écrit par Andrew Barrer et Gabriel Ferrari, Transformateurs Un aura lieu sur Cybertron et racontera l’histoire d’origine des Autobots et des Decepticons, centrée sur la relation entre Optimus Prime et Megatron.

La préquelle animée a amassé une distribution de premier plan aux côtés de Chris Hemsworth, avec le nominé aux Oscars Brian Tyree Henry exprimant Megatron. Le reste de la distribution comprend Keegan-Michael Key dans Bumblebee, Jon Hamm dans Sentinel Prime, Laurence Fishburne dans Alpha Trion et Scarlett Johansson dans Elita.

« Mais Scarlett [Johansson] est incroyable, et ça prend vie d’une manière qui est vraiment gratifiante, et nous avions confiance en notre réalisateur, et tout ce qu’il fait, c’est nous donner de plus en plus. »

CONNEXES: Transformers: les détails de l’intrigue révélés pour le prochain film d’animation





Il faudra peut-être un certain temps avant de voir quoi que ce soit de Transformers : One

Sunbow Productions / Marvel Productions

Malgré ces mises à jour, il faudra peut-être un certain temps avant de voir quoi que ce soit de Transformateurs Un. Bien que Lorenzo di Bonaventura soit ravi de montrer ce qu’ILM a réalisé… quand cela pourrait être.

« Je ne sais pas quand nous le verrons. Ça va prendre un moment. Je ne peux pas vous dire à quel point ça m’excite. C’est une de ces choses qui aiment, ça continue de progresser dans le bonne direction, vous savez ? On ne sait jamais, parfois, quand vous faites un film, vous vous dites : « Eh bien, je pense que ça marche. » Tout ce que je vois fonctionne et ça dépasse mon idée de ce que ça allait être, donc je suis vraiment excité à ce sujet. C’est un look très frais et différent, je dirais différent de n’importe quel film d’animation que vous avez vu, ce qui est une barre haute à fixer, mais ILM est capable de le fournir. »

Pour l’instant, le public peut se lancer dans une autre aventure avec Optimus Prime dans la sortie d’action en direct, Transformers : le soulèvement des bêtes. Le semi-redémarrage des années 90 montre qu’Optimus Prime et les Autobots relèvent leur plus grand défi à ce jour lorsqu’une nouvelle menace capable de détruire la planète entière émerge. Optimus et son équipe doivent faire équipe avec une puissante faction de Transformers connue sous le nom de Maximals pour sauver la Terre. Réalisé par Steven Caple Jr. à partir d’un scénario de Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber et Jon Hoeber, Transformers : le soulèvement des bêtes étoiles Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, Michaela Jaé Rodriguez, Pete Davidson, John DiMaggio, David Sobolov et l’icône de la franchise Peter Cullen.

Transformateurs Un est actuellement prévu pour une sortie le 14 septembre 2024.