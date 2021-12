Chris Hemsworth continuera à jouer à Thor aussi longtemps que les fans le voudront

Hemsworth a joué Thor neuf fois à travers l’univers cinématographique Marvel (MCU) dans divers films, y compris le prochain Thor : Amour et Tonnerre.

Vient d’être annoncé dans le Hall H à #SDCC , THOR: LOVE AND THUNDER de Marvel Studios avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson et Natalie Portman. Taika Waititi revient en tant que réalisateur. En salles le 5 novembre 2021. pic.twitter.com/7RRkOYWTQM – Marvel Studios (@MarvelStudios) 21 juillet 2019

On dirait que presque chaque fois qu’un film de Thor sort, nous entendons une rumeur selon laquelle le cheesecake australien quittera la série de films.

Étant donné que Robert Downey Jr et Chris Evans ont raccroché leurs bottes MCU, il était logique que Thor suive la même voie.

En 2020, il y avait des spéculations Amour et tonnerre serait son dernier film. Il y avait aussi des spéculations sur le fait qu’il ne voulait pas continuer à s’engager dans le régime d’entraînement exténuant derrière le personnage.

« Combien de Spider-Mans a-t-il fait ? Il est un peu derrière moi. Je pense qu’il en a fait trois, j’en ai fait six ou sept Thor, alors peut-être », a déclaré Hemsworth.

Il a dirigé le film d’action de Netflix Extraction, était dans le Hommes en noir redémarrez avec Marvel mate Tessa Thompson et il nous a offert sa danse étrangement excitante dans Mauvais moments à l’El Royale.

Il est également actuellement annoncé pour un prochain biopic sur Hulk Hogan, la suite de Extraction et le très médiatisé Mad Max suivi Furiosa.

L’année dernière, Hemsworth a déclaré à Elle Man en des termes encore plus certains qu’il reviendrait certainement avec le marteau après Amour et tonnerre.

Thor : Amour et Tonnerre verra Hemsworth et Waititi se réunir à nouveau, avec Natalie Portman qui incarne Jane Foster, l’amante de Thor.

Hemsworth a déclaré à Elle Man que le scénario était plus léger que les autres films MCU.

« Après avoir lu le script, je peux dire que je suis très excité. Dans cette production, il y aura à coup sûr beaucoup d’amour et beaucoup d’éclairs », a-t-il déclaré.

« Je suis heureux qu’après tout ce qui s’est passé en « Avengers : Fin de partie », Je fais toujours partie de l’univers Marvel et nous pouvons continuer l’histoire de Thor.

« Bien sûr, je ne peux rien révéler sur l’intrigue. Mais pour satisfaire votre curiosité, je dirai qu’en lisant le scénario, je me suis beaucoup plus amusé que sur ‘Thor Ragnarok,’ et cela montre quelque chose parce que ce film était génial. »