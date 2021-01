Chris Hemsworth commence le tournage de Thor: Love and Thunder cette semaine

Thor: l’amour et le tonnerre La star Chris Hemsworth profite de ses derniers jours de repos et de détente avant de revenir à nouveau en tant que héros asgardien, l’acteur révélant qu’il se prépare maintenant à commencer le tournage de la prochaine suite de Marvel dès cette semaine. L’acteur, qui a dépeint le super-héros Marvel, Thor, depuis le début de l’univers cinématographique Marvel, a partagé plusieurs images de lui-même passant du temps avec sa famille avant de reprendre des fonctions de super-héros pour Thor: l’amour et le tonnerre.

« Super de s’évader pendant quelques jours à @visitlordhoweisland avant de commencer le #thorloveandthunder cette semaine! » Hemsworth a posté à côté des photos de sa famille. Les images montrent également la forme super-héroïque qui Chris Hemsworth a une fois de plus obtenu le rôle, l’acteur ressemblant à une paire d’abdos qui marchent et parlent à ce stade.

Hemsworth rejoindra une distribution toujours croissante qui comprend plusieurs membres de la gardiens de la Galaxie, notamment Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillan. Matt Damon, qui a joué dans un camée en 2017 Thor: Ragnarok, aurait également été ajouté à la liste dans un rôle actuellement non divulgué.

Thor: l’amour et le tonnerre devient rapidement l’un des projets les plus intrigants de Marvel, avec des rapports de l’année dernière indiquant que le film ressemblera beaucoup à une équipe non officielle des Avengers. « En janvier, la suite de Taika Waititi, Thor: Love and Thunder, commence son tournage en Australie avec un casting tentaculaire qui s’assemble pour ce qu’un initié assimile à » une sensation Avengers 5 « , grâce à son ensemble », a déclaré le rapport.

Cette affirmation a récemment été étayée par la star de retour Tessa Thompson, qui, tout en révélant quelques détails sur le voyage de son personnage Valkyrie dans le film, a suggéré que davantage de personnages du MCU plus large pourraient apparaître. « Ouais. Je peux taquiner qu’elle est définitivement le roi de New Asgard quand on la trouve », dit-elle. «Et comme ce fut le cas dans les quatre derniers, je dirais qu’elle fait partie d’une aventure qui impliquait Thor, dans le sens où ça s’appelle Thor: Love and Thunder. Et je dirais qu’il se passe des trucs sympas. Nous ont de nouveaux personnages; nous avons des gens potentiellement d’autres poches du MCU. Et puis nous avons des gens, peut-être, que nous avons déjà vus. «

Alors que certains éléments de l’intrigue de Thor: l’amour et le tonnerre rester hermétique, Natalie Portman, qui reprend le rôle de Jane Foster, ne peut s’empêcher de révéler qu’elle s’habillera comme Le puissant Thor dans le film. Tout en discutant de sa formation pour le rôle et de ses connaissances sur l’histoire, l’actrice a clairement indiqué qu’elle allait assumer un certain rôle de super-héros. « Non. Très peu, essayant juste de s’entraîner à ressembler à une figurine d’action … Oui, The Mighty Thor, » taquina-t-elle avant de doubler avec, « The Jane Foster Thor s’appelle The Mighty Thor. »

Quelques détails concernant la direction de Thor: l’amour et le tonnerre ont été révélés lors du récent événement Disney Investor Day, avec Le Chevalier Noir La star Christian Bale a révélé jouer le méchant Gorr the God Butcher, un extraterrestre dont la haine des dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace. Thor: l’amour et le tonnerre est actuellement prévu pour sortir en salles le 18 février 2022. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Chris Hemsworth.

Sujets: Thor 4, Thor