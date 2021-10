Chris Hemsworth aurait risqué sa santé pour incarner Thor dans Marvel

Phase quatre de merveille c’est en plein essor. Après la fin des Avengers, différentes séries sont sorties sur Disney Plus qui ont laissé place à un nouveau départ et, en plus, certains films sont à venir. Parmi eux se trouve Thor : amour et tonnerre, qui sera publié en 2022 comptant, encore une fois, avec Chris Hemsworth dans la peau du protagoniste.

Cela fait plusieurs années que Chris Hemsworth joue le dieu du tonnerre et, aujourd’hui, est l’un des rares Avengers encore en vigueur dans merveille. À tel point que les expériences que l’acteur a récoltées dans l’étude sont innombrables, ainsi dans le livre récemment publié L’histoire des studios Marvel il en a compté quelques-uns.

Tout d’abord, Hemsworth a parlé du moment où il a failli se faire virer du MCU, mais maintenant il en veut plus. Dans un autre des fragments dans lesquels il parle de son travail dans la franchise, il a avoué le risque que sa santé prenait lorsqu’il s’agissait de changer son apparence physique. Faire partie du monde des super-héros semble être une expérience exaltante pour chaque acteur, alors ils donnent toujours tout.

Dans le cas de Chris, son apparence physique est l’une des plus grandes qualités de Thor. En s’engageant trop, comme toujours pour chaque projet, l’acteur a réussi à se mettre dans la forme souhaitée pour le personnage. Mais, la vérité est que, selon ce qu’il a dit, il est arrivé un moment où sa santé a été affectée par ce qu’il avait mis pour l’une des représentations.

En fait, d’après ce que raconte le livre, c’est tellement de poids qu’il a pris Chris Hemsworth que son costume ne lui allait plus bien et que l’équipe costumière a dû faire des ajustements de dernière minute pour éviter les retards de production. Bien sûr, il faut noter que plus tard, l’artiste est revenu à son poids normal pour le même film puisqu’il a fait la formation appropriée.

