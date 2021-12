Chris Hemsworth aborde son avenir Thor après avoir parlé de la nouvelle trilogie Spider-Man

Il est toujours difficile de deviner où l’univers cinématographique Marvel peut aller à l’avenir et quand Thor : Amour et Tonnerre a été annoncé en 2019, cela a été une surprise pour de nombreux fans car avec Iron Man, Captain America et à ce moment-là Thor, trois semblaient être le nombre magique en matière de films solo pour les plus grands héros de la franchise. God of Thunder de Chris Hemsworth est donc devenu le premier personnage à avoir droit à une quatrième sortie en solo, et ayant trouvé son groove dans Thor : Ragnarok, il n’est pas surprenant qu’après avoir perdu Robert Downey Jr. et Chris Evans, Marvel veuille donner à l’une de leurs stars originales restantes un autre coup de fouet.

Chris Hemsworth aura fait des apparitions majeures dans huit films quand Thor : Amour et Tonnerre arrive l’année prochaine, mais où se trouve l’avenir Marvel de l’acteur australien au-delà de cela est à peu près inconnu. Alors que l’acteur a déclaré l’année dernière que le film ne serait pas son dernier film Marvel, la récente suggestion qu’une nouvelle trilogie Spider-Man est en préparation a conduit Hemsworth à poser des questions sur une chose similaire à venir dans la franchise quand il est apparu sur The Today Show en Australie. Il a répondu aux questions en disant :

« Combien de Spider-Man a-t-il fait ? Il est un peu derrière moi. Je pense qu’il en a fait trois, j’en ai fait six ou sept Thors, alors peut-être. Tant qu’ils m’auront, je viendrai, mais J’ai l’impression qu’ils pourraient perdre ce genre d’enthousiasme pour que je continue. »

Alors que les fans de Hemsworth’s Avenger seront fortement en désaccord avec l’idée que quiconque s’ennuie du personnage, la vraie question est de savoir où Thor pourrait apparaître ensuite et quand. Le programme de Marvel est déjà bien rempli jusqu’en 2023 et avec des goûts comme Lame, Les Quatre Fantastiques, X-Men et plus déjà prévu pour les années à venir, où ils pourraient s’adapter à un autre film de Thor est le dilemme qui pourrait être déterminant pour savoir si nous obtenons Thor 5 ou pas. Cependant, dans le MCU, il existe de nombreuses opportunités pour les personnages d’entrer et de sortir de n’importe quel film ou série télévisée, et jamais plus que maintenant avec l’introduction du multivers. Il convient également de rappeler qu’une deuxième saison de Loki arrive à un moment donné, et qui ne serait pas prêt pour que les frères Asgardian soient à nouveau réunis.

Pour l'instant, ce que nous savons, c'est que dans les derniers instants de Avengers : Fin de partie Thor a été vu partir avec les Gardiens de la Galaxie après avoir laissé New Asgard entre les mains compétentes de la Valkyrie de Tessa Thompson. Nous savons déjà que certains membres de l'équipe des Gardiens, dont Peter « Starlord » Quill de Chris Pratt et Nebula de Karen Gillan, présenteront le film d'une manière ou d'une autre. Bien que nous n'ayons vraiment aucune idée de l'intrigue principale de Thor : Amour et Tonnerre en dehors du retour de Natalie Portman dans la franchise, qui prendra son propre marteau dans le film, et de Christian Bale en tant qu'antagoniste Gorr the God Butcher, on peut dire sans risque de se tromper que le réalisateur Taika Waititi apportera le même flair qui a amené Thor de l'obscurité et dans la lumière rétro et lumineuse de couleur dans Thor : Ragnarok, et nous ne pouvons pas attendre. Thor : Amour et Tonnerre sera la deuxième offre Marvel Cinematic Universe de 2022 à son arrivée le 8 juin.









