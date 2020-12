Chris Hemsworth a une application pour vous faire ressembler à Thor et c’est l’une des meilleures de l’année

Centr, une application pour devenir aussi fort qu’un dieu.

Heureusement dans le Play Store d’Android et l’Apple Store sur iOS, nous avons une multitude d’applications et d’outils pour faire de l’exercice et se mettre en forme. Grâce à la technologie, il n’est plus nécessaire d’aller dans une salle de sport et ce n’est qu’avec un smartphone que l’on peut devenir plus fort que le vinaigre.

Donc, si vous envisagez de réduire les intestins qui sortent ces derniers temps ou que vous venez de réaliser qu’il est temps de faire de l’exercice, aujourd’hui, nous vous apportons une application pour devenir comme Thor lui-même, Dieu nordique du tonnerre.

Nous ne promettons pas que vous tirerez des éclairs à travers vos yeux, mais vous pouvez devenir aussi fort que Thor

Si vous êtes amateur de bandes dessinées et de films de super-héros, vous saurez que Thor est l’un des membres les plus connus de Marvel aujourd’hui. Non seulement il est un dieu, il a un énorme marteau et jette des éclairs, mais aussi grâce aux derniers films sortis en salles, sa popularité a grandi à travers le toit.

Une grande partie de ce blâme revient à l’acteur derrière le personnage de Thor, Cris Hemswoth, connu non seulement pour ses arts de la scène, mais aussi pour ses muscles. Aussi, Le bon vieux Cris a une application Android appelée Centr qui sert non seulement à avoir un corps sculpté par les dieux, mais a également été récompensé comme l’une des meilleures applications de l’année selon Google lui-même.

Quels que soient notre âge, notre sexe ou notre condition physique, Centr nous aidera en tant qu’entraîneur personnel à atteindre tous nos objectifs grâce aux entraîneurs personnels de l’application. parmi lesquels est inclus comment pourrait-il en être autrement Chris Hemsworth lui-même.

Centr nous fournira un plan d’entraînement détaillé ainsi que des routines, des régimes et des conseils Pour améliorer notre style de vie, tout cela accompagné d’une interface très soignée qui rend l’application vraiment facile à utiliser.

Une plus grande abondance, Centr est continuellement mis à jour en ajoutant de nouveaux plans de formation Nous sommes donc sans aucun doute confrontés à l’une des meilleures applications de formation. Et attention, non seulement nous le disons, mais aussi Google lui-même.

