Chris Hemsworth a révélé qui est son héroïne préférée et a excité ses fans

la première de Thor : Amour et tonnerre Cela a laissé des moments surprenants et excitants, mais aussi une révélation du protagoniste. Quelle est l’héroïne préférée de Chris Hemsworth ?

© GettyChris Hemsworth

Ces derniers jours ont été marqués par le succès pour Chris Hemsworth. Eh bien, l’acteur vient de revenir au cinéma avec Thor : Amour et tonnerreson quatrième film solo de merveille. Dans ce film, l’artiste se met une nouvelle fois dans la peau du dieu du tonnerre pour montrer une nouvelle version du personnage avec lequel il a réussi à le réinventer et à le revendiquer. Après la déception de Thor : Ragnarökce nouveau film a largement dépassé les attentes.

Thor : Amour et tonnerre C’est une histoire passionnante qui parvient à capturer les émotions, dans leur intégralité, de la fils d’odin et comment son dévouement à la paix et à aider les autres finit par le transformer en héros. Et, bien que le long métrage ait le côté comique non seulement de Taika Waititi, mais aussi de Thor lui-même, la bande est l’une des plus excitantes pour les fans. Bien sûr, aussi pour lui-même Chris Hemsworth.

En fait, les émotions que l’acteur a vécues avec ce film étaient telles qu’il en est venu à déduire qui était sa super-héroïne préférée après avoir travaillé sur Thor : Amour et tonnerre. Ce n’est ni plus ni moins que Inde Hemsworth, votre fille aînée. C’est que la petite fille, âgée seulement de dix ans, a joué un rôle fondamental dans le film de son père. Eh bien, le jeune a joué Love, la fille de Gorr et la nouvelle protégée du dieu du tonnerre.

Compte tenu de cela, et après que le film ait été largement vu dans le monde entier, Chris Hemsworth a décidé de dédier un tendre message à l’Inde. « Voici deux photos de moi et ma fille. L’une date de la première fois qu’elle était sur le plateau il y a 11 ans. L’autre est plus récent sur le tournage de Thor : Love and Thunder. C’est mon super-héros préféré», a écrit l’acteur faisant sensation dans les réseaux.

L’implication d’India Hemsworth dans Thor : Amour et tonnerre c’était assez raremais passionnant. Eh bien, père et fille ont non seulement partagé du temps sur le plateau, mais ont également tourné des scènes ensemble pour la première fois. De plus, la fille aînée de l’acteur a montré son talent inné pour le jeu d’acteur, se frayant un chemin vers une grande carrière. Bien que, pour le moment, il n’ait pas été confirmé que ce sera elle qui continuera en tant que Love dans le prochain film auquel Thor participera.

