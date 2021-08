Chris Hemsworth a remplacé Chris Evans par un autre super-héros

Quand ils sont arrivés chez Marvel, Chris Evans et Chris Hemsworth ils se sont retrouvés dans un monde totalement inconnu. Bien qu’ils aient déjà un grand répertoire sur leurs CV, ils n’avaient jamais partagé l’écran entre eux, encore moins avec des acteurs de renom tels que Robert Downey Jr. C’est pourquoi, étant les deux nouveaux, les acteurs ont récolté une grande amitié.

Chris Evans et Chris Hemsworth sont de grands amis. Photo : (Getty)



« Nous avons partagé notre anxiété et cela l’a rendu un peu plus réconfortant.« Evans a avoué Chris Hemsworth à l’époque. Les deux nouveaux et avec une jeunesse encore à explorer, c’était l’arrivée de ces deux acteurs au MCU. À tel point qu’après les expériences et la croissance ensemble, leur amitié continue de perdurer au fil des années.

Malgré le fait qu’ils ne travaillent plus ensemble depuis qu’Evans a fait sa fermeture dans la franchise dans Avengers : Endgame (2019) et que Hemsworth a encore un film à sortir, ils maintiennent toujours un lien qui semble incassable. Cependant, le fait de ne pas partager un set et plusieurs heures, les a amenés à l’un d’eux à la recherche d’un nouvel ami pour sortir.

Est-ce que la phase quatre de Marvel a commencé et, avec elle, non seulement les personnages secondaires ont occupé le devant de la scène, mais de nouveaux super-héros sont arrivés. Et ainsi, Chris Hemsworth mis de côté sa solitude et s’est réfugié dans l’arrivée de Simu Liu à la franchise. Ce sera le 3 septembre, avec la première de Shang-Chi et la légende des dix anneaux quand cet acteur fait sa première apparition dans ce monde.

Captain America et Thor. Photo : (IMDB)



A tel point que, via Instagram, l’interprète de Thor lui a réservé un accueil chaleureux sans évoquer ses anciens collègues. « Bienvenue dans l’univers cinématographique Marvel Shang-Chi. J’ai hâte de te voir, ça va être épique. Disponible le 3 septembre», a écrit l’acteur en joignant la bande-annonce du film à ce commentaire.

Et, même s’il n’y a toujours pas de photographies de Chris avec Simu Liu, tout indique que leur relation porte déjà de bons fruits. Cependant, il convient de noter que cela pourrait générer la jalousie de son grand ami Evans, qui n’a toujours pas dit un mot sur ce message. Mais, à vrai dire, il est probable qu’il ne le fera pas puisqu’avec Hemsworth, ils sont toujours comme des frères.