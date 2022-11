Chris Hemsworth à propos de son risque d’Alzheimer: « C’est devenu un merveilleux facteur de motivation »

Chris Hemsworth ne s’attendait pas à ce que son dernier projet change sa vie.

L’acteur est connu pour ses pouvoirs de super-héros à l’écran, mais il a mis ses forces réelles à l’épreuve dans ses docu-séries National Geographic « Limitless ». Dans l’émission Disney +, la star de 39 ans fait face à des défis défiant la mort pour découvrir comment vivre une vie plus longue et plus saine.

L’un des épisodes porte sur la mémoire, dans lequel il découvre qu’il est génétiquement prédisposé à la maladie d’Alzheimer. Lors d’une rencontre dimanche AUJOURD’HUI avec Willie Geist, l’acteur s’est rappelé avoir appris qu’il était à risque de contracter la maladie.

« Ils ont plongé profondément dans mes analyses de sang et ma génétique … et ont trouvé des indications qui me placent dans une catégorie très élevée, une catégorie à risque, pour la maladie d’Alzheimer », a déclaré Hemsworth à l’hôte Willie Geist. « Ça a été un vrai choc »

La découverte, a-t-il dit, « est devenue une merveilleuse motivation pour apporter des changements… et faire attention à mes habitudes de sommeil et à ma gestion du stress ».

Dans le cinquième épisode de « Limitless », il découvre que sa constitution génétique comprend deux copies du gène APOE4, une de chacun de ses parents. Des études ont établi un lien entre le gène et un risque accru de maladie d’Alzheimer.

« L’idée que je ne pourrai pas me souvenir de la vie que j’ai vécue ou de ma femme (Elsa Pataky), de mes enfants, est probablement ma plus grande peur », déclare Hemsworth dans l’épisode.

Selon une étude réalisée en 2021 par les National Institutes of Health, environ 25% des personnes portent une copie d’APOE4, et 2 à 3% portent deux copies.

Le père de trois enfants s’est associé aux plus grands experts mondiaux de la longévité pour affronter six des tests les plus difficiles de sa vie, notamment naviguer dans l’Outback, traverser une poutre à 300 mètres au-dessus de Sydney, en Australie, ramper dans le feu et plus encore.

« C’était une sorte de réveil (appel) », a-t-il déclaré. « Si je continue dans un sprint, la ligne d’arrivée étant la mort. Un jour, je serai là et je dirai: ‘Oh ouais, qu’est-ce qui vient de se passer?’ «

« Je n’avais aucune idée que cela allait m’apprendre … que nous obtenions une chance pour (la vie), pour autant que nous sachions, et en tirions le meilleur parti », a-t-il ajouté.

Dans les docuseries, les téléspectateurs verront également un côté plus vulnérable du puissant acteur de Thor alors qu’il fait face au stress hors écran.

Laisser tomber le voile sur son personnage hollywoodien, a-t-il dit, « était probablement ma plus grande hésitation ».

« J’ai l’habitude d’être derrière le masque d’un personnage », a-t-il déclaré. « Et puis jouer soi-même et affronter certaines choses qui posent problème… c’était un peu comme être dans une séance de thérapie parfois, mais sans la réfutation des conseils à la fin. »

Les fans pourraient être surpris de voir la façon dont Hemsworth gère le stress. Il a noté qu’il pouvait se préparer pour un événement, marcher sur scène, sur un tapis rouge et être « dans la zone ».

« Je suis prêt pour ça », a-t-il déclaré. « (Puis le stress arrive) quand je sors en public et ça me surprend de nulle part, ou je me faufile dans la foule et ça va, personne ne fait vraiment attention, je suis avec mes enfants au restaurant . Puis ils commencent à flipper. Il y a une scène, puis les gens regardent. Et puis les téléphones sortent, et … cela déclenche mon combat ou ma fuite d’une manière assez intense.

L’acteur assiste à la première de « Limitless With Chris Hemsworth » au Jazz at Lincoln Center le 15 novembre 2022 à New York. Dia Dipasupil / Getty Images

Élaborant davantage sur son risque élevé de maladie d’Alzheimer, Hemsworth a déclaré à Vanity Fair qu ‘«il y avait une intensité à y naviguer».

Le docteur en longévité Peter Attia n’a pas voulu annoncer la nouvelle à Hemsworth devant la caméra et a suggéré de montrer au créateur Darren Aronofsky qu’il appelait l’acteur et lui demandait s’il voulait que ses résultats soient dans la série.

« C’était assez choquant parce qu’il m’a appelé et il m’a dit », a déclaré Hemsworth au magazine. « Ce fut une conversation assez brève, tout compte fait. J’ai raccroché le téléphone et mes parents étaient là, à ce moment-là. Ils étaient comme, ‘De quoi s’agissait-il?’ Et je leur ai dit, et puis elles ou ils avait un tas de questions. J’avais plein de questions, mais personne n’y a répondu. J’aurais aimé avoir un suivi plus intense avec ça parce que je ne savais pas vraiment quoi penser. Je me suis dit : ‘Suis-je censé m’inquiéter ? Est-ce inquiétant ? »

L’acteur a déclaré qu’on lui avait proposé une version de l’épisode où ils ne parlaient pas de ses résultats, mais avaient décidé de ne pas le faire.

« J’ai pensé: » Non, écoutez, si c’est une motivation pour que les gens prennent mieux soin d’eux-mêmes et comprennent également qu’il y a des mesures que vous pouvez prendre, alors fantastique « », a-t-il déclaré. « Mon souci était que je ne voulais tout simplement pas le manipuler et le dramatiser à outrance, et en faire une sorte de prise hokey à l’empathie ou quoi que ce soit pour le divertissement. »

« Ce n’est pas comme si j’avais reçu ma démission et c’est ce que c’est – et c’est dans quelques mois », a déclaré l’acteur. « Ce n’est pas tout à fait cette situation, heureusement. »

« Limitless » est désormais diffusé sur Disney+.