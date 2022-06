Chris Hemsworth a parlé d’un accident particulier avec Kristen Stewart sur le plateau

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste de Thor : Love and Thunder a reconnu un incident avec l’actrice de Crimes of the Future. Découvrez ce qui s’est passé et pourquoi la figure de Marvel n’est pas rancunière !

© GettyChris Hemsworth a évoqué un accident avec Kristen Stewart.

Deux acteurs sont devenus le centre d’attention ce 2022. D’une part, Chris Hemsworthqui est sur le point de sortir tête d’araignée sur Netflix et versions ultérieures Thor : Amour et tonnerre dans les théâtres. Pour l’autre, Kristen Stewartqui a remporté sa première nomination aux Oscars pour son travail sur Spencer et que très bientôt il lancera Crimes du futur. Mais tous ne sont pas de bons moments dans la carrière de ces personnages, car il y a quelque temps, ils ont vécu une accident qui a finalement été révélé par l’acteur Marvel.

C’est en 2012 que le duo s’est réuni pour diriger le casting de Blanche-Neige et le chasseur, s’inspirant du conte de fées allemand recueilli par les frères Grimm. À cette occasion, il s’agissait d’une intrigue très différente de celle à laquelle Disney avait habitué le public, puisqu’elle présentait d’interminables scènes d’aventure et d’action dirigées par Rupert Sander et écrit par Evan Daugherty, John Lee Hancock et Hossein Amini.

Alors que Kristen Stewart a donné vie à Blanche-Neige, Chris Hemsworth a joué Eric le chasseur. De même, Charlize Theron, Sam Claflin et Bob Hoskins Ils ont complété le casting avec leurs performances. Le film était suffisamment attrayant pour être reconnu avec deux nominations aux Oscars et présente quatre ans plus tard son suite. Et bien que le temps ait passé depuis sa première, ses protagonistes ont encore une anecdote sur le plateau qui semble indélébile.

Dans l’une de ces scènes d’action, l’acteur Marvel devait tenir le protagoniste de Spencer. En réponse, l’interprète a dû simuler un coup au visage de l’acteur mais -par accident- elle a fini par lui donner un coup de poing au visage. En dialogue avec GQ, Chris Hemsworth a rappelé en riant l’incident qu’ils ont vécu sur le tournage de Blanche-Neige et le chasseur. C’est que, bien que Stewart ait regretté la situation, il l’a prise avec humour.

« je lui pardonne ! J’étais plus contrarié parce que elle n’a pas poursuivi le tir que pour le coup lui-mêmeChris a expliqué. Et j’ajoute : « Il m’a frappé et a immédiatement dit : ‘Oh mon Dieu ! Je suis desolé’. Et j’étais comme, ‘Cela aurait été le plan parfait et le plus véridique de tout le film.’ Je pense qu’elle était plus bouleversée par l’accident que moi.”. Sans rancune, Hemsworth connaît très bien les dangers de tourner des scènes de combat, comme il l’a répété des dizaines de fois dans l’univers cinématographique Marvel.

